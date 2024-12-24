Новогодний ажиотаж охватывает Владивосток — видео

Posted 24 декабря, 00:34
Published 24 декабря, 00:34
Modified 24 декабря, 00:36
Updated 24 декабря, 00:36
Чем ближе Новый год, тем больше ощущается суета в дальневосточной столице. Например, центральные улицы превратились в постоянный поток машин. Ажиотаж наблюдается с раннего утра.
С парковками ситуация тоже весьма плачевная. Территория около вокзала буквально заставлена машинами, — автомобилисты бросают авто даже под знаком «зебры».
К слову, некоторые из них умудрились оставить транспорт прямо на проезжей части. Другие водители проезжают, но пробираться через такие дебри нужно максимально осторожно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что грузовик встал на аварийках около полосы для разгона и осложнил движение на Заре во Владивостоке. Почему рулевой не сместился влево? — остается загадкой.