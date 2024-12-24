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Posted 24 декабря, 00:34

Published 24 декабря, 00:34

Modified 24 декабря, 00:36

Updated 24 декабря, 00:36

Приближение Нового года отражается на автомобильном движении во Владивостоке

Новогодний ажиотаж охватывает Владивосток — видео

24 декабря 2024, 00:34
Фото: vostokmedia.com.

Приближение Нового года отражается на автомобильном движении во Владивостоке

Сюжет
Новый год
Пробки для Владивостока достаточно привычное обстоятельство. Однако ситуация с заторами становится проблемнее из-за приближения главного праздника.

Чем ближе Новый год, тем больше ощущается суета в дальневосточной столице. Например, центральные улицы превратились в постоянный поток машин. Ажиотаж наблюдается с раннего утра.

Видео: vostokmedia.com.

С парковками ситуация тоже весьма плачевная. Территория около вокзала буквально заставлена машинами, — автомобилисты бросают авто даже под знаком «зебры».

Фото: vostokmedia.com

К слову, некоторые из них умудрились оставить транспорт прямо на проезжей части. Другие водители проезжают, но пробираться через такие дебри нужно максимально осторожно.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что грузовик встал на аварийках около полосы для разгона и осложнил движение на Заре во Владивостоке. Почему рулевой не сместился влево? — остается загадкой.

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