«Олимпиада помогла карьере»: более 700 китаистов приняли участие в «Я — профессионал»

«Я — профессионал» — масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов разных направлений и один из флагманских проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей», которая реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Дипломанты олимпиады «Я — профессионал» смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а для медалистов предусмотрены также денежные премии.