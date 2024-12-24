«Олимпиада помогла карьере»: более 700 китаистов приняли участие в «Я — профессионал»

Posted 24 декабря, 08:16
Published 24 декабря, 08:16
Modified 24 декабря, 08:18
Updated 24 декабря, 08:18
Подведены итоги отборочного этапа VIII сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», в котором Дальневосточный федеральный университет традиционно выступил организатором направления «Востоковедение: китаеведение, корееведение, японоведение». В этом сезоне в первом этапе направления поучаствовали 1682 студента со всей страны, причем больше всего участников выбрало трек «Китаеведение».
В VIII сезоне Всероссийской олимпиады «Я — профессионал» китаеведение стало самым популярным треком направления «Востоковедение» — 785 китаеведов с вузов всей России поучаствовали в отборочном этапе. Вторым по популярности направлением стало японоведение — 510 участников, а корееведение представлено 387 участниками.
«Сегодня российско-китайские отношения находятся на наивысшем за всю историю уровне и без преувеличения являются образцовыми, переживают „новую эпоху“. Вместе с этим растет необходимость в специалистах-востоковедах, способных выстраивать эффективные коммуникации с Китаем. Мы отмечаем, что с каждым годом интерес к китаеведению и образовательным программам со знанием китайского языка со стороны студентов растет, и эту тенденцию мы сегодня наблюдаем в распределении участников направления „Востоковедение“ олимпиады „Я — профессионал“», — сказал заместитель директора Восточного института ДВФУ, организатор олимпиады Александр Груздев.
«Экосистема „Я — профессионал“ непрерывно расширяется и прирастает новыми участниками: нашими „болельщиками“ и амбассадорами стали уже более 1,4 млн студентов из всех регионов России и 101 зарубежного государства. В VIII сезоне Китай занял восьмую строчку среди всех стран-участников проекта по числу студентов, заинтересованных в карьерном развитии и проверке знаний в рамках олимпиады. Мы становимся связующим звеном и влияем на укрепление международных отношений со стратегическими партнерами государства, взращивая высококвалифицированный кадровый резерв, который будет строить глобальное будущее. Именно активные участники направления „Востоковедение: китаеведение, корееведение, японоведение“ находятся в фарватере перемен», — отмечает руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара.
По итогам отборочного этапа лучшие 695 студентов направления «Востоковедение: китаеведение, корееведение, японоведение» примут участие в заключительном этапе олимпиады, который состоится в феврале 2025 года.
«Мне участие помогло без подготовки сдать одну из частей международного экзамена на уровень китайского языка. После того, как пришли результаты отборочного этапа, а затем и полуфинала, появилась уверенность в своих силах. К сожалению, в финал не прошла, и из вуза уже выпустилась, но безмерно благодарна организаторам за такой опыт. Знаю выпускников, которые прошли в финал и стали призерами и победителями — спустя несколько лет знания, которые дало участие в олимпиаде, еще свежи, а призы и приобретенные связи помогли еще быстрее стартовать в карьере», — рассказала Анастасия, полуфиналистка «Я — профи»-2022.
«Я — профессионал» — масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов разных направлений и один из флагманских проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей», которая реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Дипломанты олимпиады «Я — профессионал» смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а для медалистов предусмотрены также денежные премии.