Полицейская погоня и массовая авария: Mercedes устроил «замес» во Владивостоке

Posted 24 декабря, 00:23
Published 24 декабря, 00:23
Modified 24 декабря, 00:58
Updated 24 декабря, 00:58
Вечером 23 декабря в районе дома по адресу Нейбута, 87а, во Владивостоке произошло ДТП с участием Mercedes и Toyota Probox.
По предварительным данным, водитель Mercedes пытался уйти от погони сотрудников ГАИ, однако не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате иномарка столкнулась с Toyota Probox, а после — припаркованным Toyota bB.
На месте происшествия работали сотрудники полиции и аварийные службы. Водитель Mercedes отказался от медицинского освидетельствования. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.
В настоящее время полицейские проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возможном возбуждении административного дела в отношении водителя, который, по всей видимости, нарушил правила дорожного движения.
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