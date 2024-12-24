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Posted 24 декабря, 00:23

Published 24 декабря, 00:23

Modified 24 декабря, 00:58

Updated 24 декабря, 00:58

Водитель Mercedes устроил массовую аварию после погони во Владивостоке

Полицейская погоня и массовая авария: Mercedes устроил «замес» во Владивостоке

24 декабря 2024, 00:23
Фото: Изображение Midjourney.

Водитель Mercedes устроил массовую аварию после погони во Владивостоке

Сюжет
ДТП
Автомобилист на дорогой иномарке пытался уйти от погони во Владивостоке, но в результате серьезно влип: он помял свою машину и повредил два чужих авто.

Вечером 23 декабря в районе дома по адресу Нейбута, 87а, во Владивостоке произошло ДТП с участием Mercedes и Toyota Probox.

По предварительным данным, водитель Mercedes пытался уйти от погони сотрудников ГАИ, однако не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате иномарка столкнулась с Toyota Probox, а после — припаркованным Toyota bB.

Видео: autogarant_vl.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и аварийные службы. Водитель Mercedes отказался от медицинского освидетельствования. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возможном возбуждении административного дела в отношении водителя, который, по всей видимости, нарушил правила дорожного движения.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с грузовиком и автовозом в Приморском крае.

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