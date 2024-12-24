Постояльцы оказались в опасности: гостиница вспыхнула во Владивостоке — видео

Posted 24 декабря, 00:56
Published 24 декабря, 00:56
Modified 24 декабря, 00:58
Updated 24 декабря, 00:58
В дальневосточной столице вспыхнула гостиница на улице Пихтовая, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.
Огонь охватил один из номеров отеля, — пламя распространилось на десяти квадратных метрах. Спасатели вывели 13 человек, которые оказались в дымовой ловушке. В результате инцидента пострадал один человек. Погибших нет, отметили в ведомстве.
«Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели проводят проверку по факту пожара. Всего в тушении было задействовано 8 единиц техники и 32 человека личного состава», — поведали в пресс-службе ведомства.
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