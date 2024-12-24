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Posted 24 декабря, 00:56

Published 24 декабря, 00:56

Modified 24 декабря, 00:58

Updated 24 декабря, 00:58

Гостиничный номер загорелся в Приморском крае

Постояльцы оказались в опасности: гостиница вспыхнула во Владивостоке — видео

24 декабря 2024, 00:56
Фото: mchs_vdk.

Гостиничный номер загорелся в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Во Владивостоке утро выдалось жарким. На Чуркине пламя объяло комнату в отеле. Происшествие не обошлось без пострадавших.

В дальневосточной столице вспыхнула гостиница на улице Пихтовая, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.

Огонь охватил один из номеров отеля, — пламя распространилось на десяти квадратных метрах. Спасатели вывели 13 человек, которые оказались в дымовой ловушке. В результате инцидента пострадал один человек. Погибших нет, отметили в ведомстве.

Видео: mchs_vdk.
«Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели проводят проверку по факту пожара. Всего в тушении было задействовано 8 единиц техники и 32 человека личного состава», — поведали в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что краболовное судно загорелось в бухте Козьмина.

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