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Posted 24 декабря, 04:14

Published 24 декабря, 04:14

Modified 24 декабря, 04:16

Updated 24 декабря, 04:16

Популярная группа выступит во Владивостоке с концертом

Приедут в город уже завтра: выступление известной группы состоится во Владивостоке

24 декабря 2024, 04:14
Фото: 1MI.

Популярная группа выступит во Владивостоке с концертом

Сюжет
Концерт
Открытие ледового городка состоится завтра во Владивостоке. Сразу после этого группа «Интонация» выступит перед жителями Приморья на главной площади города.

25 декабря во Владивостоке состоится долгожданное открытие ледового городка на главной площади города. Праздничное мероприятие начнется в 18:00 и обещает стать ярким событием для жителей и гостей города. Гостей ожидает дискотека на льду, вкусные угощения, увлекательные конкурсы и множество подарков.

Официальная церемония открытия стартует в 18:30, а кульминацией вечера станет выступление популярной музыкальной группы «Интонация», известной своими хитами, включая композиции к сериалу «Молодежка». Артисты выйдут на сцену в 19:00, чтобы исполнить свои лучшие песни вместе с горожанами.

После концерта всех присутствующих ждет красочное файер-шоу, которое добавит волшебства в атмосферу праздника.

Это открытие станет не только началом зимнего сезона катания на коньках, но и подведением итогов года Молодежной столицы России — 2024. Жители Владивостока приглашаются отметить это событие вместе!

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, где во Владивостоке зальют катки этой зимой.

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