Приедут в город уже завтра: выступление известной группы состоится во Владивостоке

Posted 24 декабря, 04:14
Published 24 декабря, 04:14
Modified 24 декабря, 04:16
Updated 24 декабря, 04:16
25 декабря во Владивостоке состоится долгожданное открытие ледового городка на главной площади города. Праздничное мероприятие начнется в 18:00 и обещает стать ярким событием для жителей и гостей города. Гостей ожидает дискотека на льду, вкусные угощения, увлекательные конкурсы и множество подарков.
Официальная церемония открытия стартует в 18:30, а кульминацией вечера станет выступление популярной музыкальной группы «Интонация», известной своими хитами, включая композиции к сериалу «Молодежка». Артисты выйдут на сцену в 19:00, чтобы исполнить свои лучшие песни вместе с горожанами.
После концерта всех присутствующих ждет красочное файер-шоу, которое добавит волшебства в атмосферу праздника.
Это открытие станет не только началом зимнего сезона катания на коньках, но и подведением итогов года Молодежной столицы России — 2024. Жители Владивостока приглашаются отметить это событие вместе!
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, где во Владивостоке зальют катки этой зимой.