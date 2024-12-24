Приедут в город уже завтра: выступление известной группы состоится во Владивостоке

25 декабря во Владивостоке состоится долгожданное открытие ледового городка на главной площади города. Праздничное мероприятие начнется в 18:00 и обещает стать ярким событием для жителей и гостей города. Гостей ожидает дискотека на льду, вкусные угощения, увлекательные конкурсы и множество подарков.