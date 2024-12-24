ПСБ профинансирует строительство жилых комплексов для сотрудников ОПК в Арсеньеве

Posted 24 декабря, 03:08
Published 24 декабря, 03:08
Modified 24 декабря, 03:10
Updated 24 декабря, 03:10
Проектное финансирование предоставляется банком в рамках подписанного ранее соглашения о сотрудничестве между ПСБ и «Арсеньевской авиационной компании „Прогресс“ (входит в холдинг „Вертолеты России“ Госкорпорации Ростех). В ней работает более 5 000 человек.
Концепция проекта предусматривает строительство в Арсеньеве двух жилых комплексов: 5, 8, 9-этажных панельных и монолитных домов с общим жилым фондом 273 квартиры, детскими площадками, парковками и озеленением территории. Застройщиками выступают ООО «СЗ „Искра“ и ООО „СЗ „ДДВ“.
На улице Садовой возведут один пятиэтажный панельный дом на 120 квартир площадью почти 5 000 кв метров. Срок сдачи намечен на 4 квартал 2025 года, в настоящее время построен первый этаж, квартиры доступны к покупке.
На проспекте Горького планируются два монолитных дома 8/9-этажности на 153 квартиры общей площадью порядка 7 000 кв метров. Ожидается, что дом будет сдан в 3 квартале 2026 года, сейчас ведутся работы по подготовке территории к строительству. Продажи квартир уже стартовали.
В обоих жилых комплексах можно выбрать 1,2,3-комнатные квартиры и приобрести их с помощью ипотечных программ с господдержкой «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и арктическая ипотека» в ПСБ, причем по последней без комиссии для застройщиков, что влияет на снижение стоимости квадратного метра для покупателей.
«Реализация жилищной программы ПСБ для работников предприятий ОПК осуществляется с помощью механизма проектного финансирования, при этом преимущества получает как сам застройщик, так и покупатели недвижимости. Застройщики — через доступное финансирование, покупатели — через стоимость жилья по цене ниже рыночной и льготным программам с господдержкой. При этом для нас присутствие в Приморье имеет особое значение с точки зрения расширения географии программы — это первые стройки в Дальневосточном федеральном округе, и количество-предприятий-партнеров здесь будет расти», — отметил старший вице-президент — директор департамента финансового оздоровления ОПК Сергей Добрин.
«ПСБ и Госкорпорация Ростех заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагает строительство жилья для сотрудников наших предприятий в регионах России. Более 200 семей сотрудников арсеньевского „Прогресса“ смогут приобрести квартиры на льготных условиях в рамках программы „Квадратные метры Ростеха“. Такие меры помогают привлекать на заводы молодых специалистов и мотивировать опытных сотрудников. Это особенно важно в условиях существенно возросшей производственной программы и высокой потребности в квалифицированных кадрах», — рассказала директор по управлению персоналом Госкорпорации Ростех Юлия Цветкова.