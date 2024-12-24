ПСБ профинансирует строительство жилых комплексов для сотрудников ОПК в Арсеньеве

В обоих жилых комплексах можно выбрать 1,2,3-комнатные квартиры и приобрести их с помощью ипотечных программ с господдержкой «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и арктическая ипотека» в ПСБ, причем по последней без комиссии для застройщиков, что влияет на снижение стоимости квадратного метра для покупателей.