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Posted 24 декабря, 09:02

Published 24 декабря, 09:02

Modified 24 декабря, 09:02

Updated 24 декабря, 09:02

Самая короткая рабочая неделя в году — с сюрприза начнется 2025 год в Приморье

Самая короткая рабочая неделя в году — с сюрприза начнется 2025 год в Приморье

24 декабря 2024, 09:02
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Новый год
В Приморье первая рабочая неделя нового года будет самой короткой. Она продлится всего два дня — 9 и 10 января. Об этом сообщила эксперт института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

Сейчас в регионе идет шестидневная рабочая неделя. Работать нужно до 28 декабря, включая субботу. После этого россияне уйдут на 11-дневные новогодние каникулы.

Выходной с 28 декабря перенесли на понедельник, 30 декабря. Это значит, что 30 декабря будет нерабочим днем. Таким образом, новогодние выходные начнутся с 29 декабря и продлятся до 8 января.

Так, жители Приморья смогут насладиться длинными праздниками, а затем вернуться к работе всего на два дня в начале нового года, а после снова уйдут на выходные.

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