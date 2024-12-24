Самая короткая рабочая неделя в году — с сюрприза начнется 2025 год в Приморье

Posted 24 декабря, 09:02
Published 24 декабря, 09:02
Modified 24 декабря, 09:02
Updated 24 декабря, 09:02
Сейчас в регионе идет шестидневная рабочая неделя. Работать нужно до 28 декабря, включая субботу. После этого россияне уйдут на 11-дневные новогодние каникулы.
Выходной с 28 декабря перенесли на понедельник, 30 декабря. Это значит, что 30 декабря будет нерабочим днем. Таким образом, новогодние выходные начнутся с 29 декабря и продлятся до 8 января.
Так, жители Приморья смогут насладиться длинными праздниками, а затем вернуться к работе всего на два дня в начале нового года, а после снова уйдут на выходные.