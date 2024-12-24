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Posted 24 декабря, 02:58

Published 24 декабря, 02:58

Modified 24 декабря, 03:00

Updated 24 декабря, 03:00

Самолечение беременной чуть не привело к преждевременным родам в Приморском крае

Самолечение беременной едва не привело к фатальным последствиям в Приморье

24 декабря 2024, 02:58
Фото: Изображение Midjourney.

Самолечение беременной чуть не привело к преждевременным родам в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
В Приморском крае плановый осмотр стал судьбоносным для беременной. Ведь врач вовремя забил тревогу, заподозрив опасность.

Будущая мама чуть не погубила плод самолечением, сообщает пресс-служба МСЧ №100. Гинеколог заподозрила патологию, которая могла обернуться преждевременными родами. Врач приняла решение госпитализировать женщину для дополнительного обследования.

Оказалось, пациентка страдала не только от эпилепсии, но и от артериальной гипертензии. К слову, больная принимала лекарства от гипертонии без назначений специалиста.

«Отметим, что прием таких лекарств может серьезно навредить будущему ребенку. Пациентке была назначена адекватная терапия, после чего женщину перевели в краевой родильный дом для дальнейшего наблюдения и лечения», — подчеркнули в медучреждении.

Своевременный и верный диагноз спас малыша и его мать.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчину с «подкрашенной» водой вместо крови спасли в Приморском крае.

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#Новости#Общество#Безопасность#Владивосток#Приморский край#Госпитализация
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