Самолечение беременной едва не привело к фатальным последствиям в Приморье

Posted 24 декабря, 02:58
Published 24 декабря, 02:58
Modified 24 декабря, 03:00
Updated 24 декабря, 03:00
Будущая мама чуть не погубила плод самолечением, сообщает пресс-служба МСЧ №100. Гинеколог заподозрила патологию, которая могла обернуться преждевременными родами. Врач приняла решение госпитализировать женщину для дополнительного обследования.
Оказалось, пациентка страдала не только от эпилепсии, но и от артериальной гипертензии. К слову, больная принимала лекарства от гипертонии без назначений специалиста.
«Отметим, что прием таких лекарств может серьезно навредить будущему ребенку. Пациентке была назначена адекватная терапия, после чего женщину перевели в краевой родильный дом для дальнейшего наблюдения и лечения», — подчеркнули в медучреждении.
Своевременный и верный диагноз спас малыша и его мать.
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