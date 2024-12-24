Сервис так себе: мотоцикл «сбежал» от нерадивого перевозчика в Приморье — видео

Posted 24 декабря, 06:53
Published 24 декабря, 06:53
Modified 24 декабря, 06:55
Updated 24 декабря, 06:55
В краевой столице на Фадеева случился опасный инцидент, — из грузовика на ходу вывалился мотоцикл, — сообщают новые медиа. Двухколесный транспорт очутился на проезжей части. К счастью, машина, двигающаяся за грузовым авто, оказалась на безопасном расстоянии.
Судя по видео, груз выпал из-за того, что грузовик тряхануло на искусственной неровности, а рулевой не посчитал нужным притормозить перед «лежачим полицейским».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что грузовая машина встала на аварийках и спровоцировала столпотворение в районе Зари во Владивостоке.