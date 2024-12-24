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Posted 24 декабря, 06:53

Published 24 декабря, 06:53

Modified 24 декабря, 06:55

Updated 24 декабря, 06:55

Мотоцикл выпал из грузовика в Приморском крае

Сервис так себе: мотоцикл «сбежал» от нерадивого перевозчика в Приморье — видео

24 декабря 2024, 06:53
Фото: vostokmedia.com.

Мотоцикл выпал из грузовика в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Во Владивостоке перевозка мотоцикла не увенчалась успехом. Транспорт выпал из грузовика после роковой преграды на пути.

В краевой столице на Фадеева случился опасный инцидент, — из грузовика на ходу вывалился мотоцикл, — сообщают новые медиа. Двухколесный транспорт очутился на проезжей части. К счастью, машина, двигающаяся за грузовым авто, оказалась на безопасном расстоянии.

Судя по видео, груз выпал из-за того, что грузовик тряхануло на искусственной неровности, а рулевой не посчитал нужным притормозить перед «лежачим полицейским».

Видео: dpsvl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что грузовая машина встала на аварийках и спровоцировала столпотворение в районе Зари во Владивостоке.

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