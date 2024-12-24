Сервис так себе: мотоцикл «сбежал» от нерадивого перевозчика в Приморье — видео

В краевой столице на Фадеева случился опасный инцидент, — из грузовика на ходу вывалился мотоцикл, — сообщают новые медиа. Двухколесный транспорт очутился на проезжей части. К счастью, машина, двигающаяся за грузовым авто, оказалась на безопасном расстоянии.