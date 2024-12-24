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Posted 24 декабря, 07:53

Published 24 декабря, 07:53

Modified 24 декабря, 07:55

Updated 24 декабря, 07:55

Российское судно Ursa Major, которое шло в Приморье, затонуло после взрыва

Судно шло во Владивосток, но затонуло в Средиземном море — что известно

24 декабря 2024, 07:53
Фото: 1MI.

Российское судно Ursa Major, которое шло в Приморье, затонуло после взрыва

Сюжет
Авария
Контейнеровоз, который шел во Владивосток, потерпел крушение в Средиземном море, сообщают СМИ.

Российское торговое судно Ursa Major затонуло в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром после взрыва, произошедшего в машинном отделении, сообщает РБК со ссылкой на El Español и La Verdad.

Инцидент произошел, когда судно следовало на восток к Гибралтарскому проливу. В результате взрыва корабль отклонился от курса и начал крениться, это привело к затоплению.

Двое членов экипажа пропали без вести. 14 других моряков спасли и доставили в испанский город Картахена.

В данный момент ведется расследование причин взрыва и затопления судна. Специалисты изучают возможные нарушения правил безопасности, которые могли привести к трагедии.

В настоящее время продолжаются поиски пропавших членов экипажа, а также выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о происшествии на сухогрузе во Владивостоке.

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