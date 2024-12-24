Судно шло во Владивосток, но затонуло в Средиземном море — что известно

Posted 24 декабря, 07:53
Published 24 декабря, 07:53
Modified 24 декабря, 07:55
Updated 24 декабря, 07:55
Российское торговое судно Ursa Major затонуло в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром после взрыва, произошедшего в машинном отделении, сообщает РБК со ссылкой на El Español и La Verdad.
Инцидент произошел, когда судно следовало на восток к Гибралтарскому проливу. В результате взрыва корабль отклонился от курса и начал крениться, это привело к затоплению.
Двое членов экипажа пропали без вести. 14 других моряков спасли и доставили в испанский город Картахена.
В данный момент ведется расследование причин взрыва и затопления судна. Специалисты изучают возможные нарушения правил безопасности, которые могли привести к трагедии.
В настоящее время продолжаются поиски пропавших членов экипажа, а также выясняются обстоятельства происшествия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о происшествии на сухогрузе во Владивостоке.