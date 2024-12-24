«Тернейский Тайсон»: озверевший мужчина обезобразил лицо оппонентки в Приморье

Posted 24 декабря, 07:24
Published 24 декабря, 07:24
Modified 24 декабря, 07:26
Updated 24 декабря, 07:26
В августе 2022 года в подъезде многоэтажки в Пластуне случился конфликт, который закончился рукоприкладством, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.
Мужчина, поддавшись гневу, не менее пяти раз ударил кулаком в голову оппонентки. Пострадавшая свалилась на пол, но на этом ее страдания не закончились. Озверевший обидчик откусил часть носа женщины.
Фигуранта признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Осужденный отправится в исправительную колонию общего режима на три года. Более того, за обезображивание лица его обязали выплатить моральную компенсацию — 1 330 000 рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что женщина избила родственницу в Приморском крае