«Тернейский Тайсон»: озверевший мужчина обезобразил лицо оппонентки в Приморье

Мужчина откусил нос обидчицы в Приморском крае

В Тернейском районе вспыхнул конфликт на лестничной клетке. Приморец не взял во внимание, что против него стоит женщина. Он пустил в ход зубы после того, как нанес пять ударов в ее голову.