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Posted 24 декабря, 07:24

Published 24 декабря, 07:24

Modified 24 декабря, 07:26

Updated 24 декабря, 07:26

Мужчина откусил нос обидчицы в Приморском крае

«Тернейский Тайсон»: озверевший мужчина обезобразил лицо оппонентки в Приморье

24 декабря 2024, 07:24
Фото: Изображение Midjourney.

Мужчина откусил нос обидчицы в Приморском крае

В Тернейском районе вспыхнул конфликт на лестничной клетке. Приморец не взял во внимание, что против него стоит женщина. Он пустил в ход зубы после того, как нанес пять ударов в ее голову.

В августе 2022 года в подъезде многоэтажки в Пластуне случился конфликт, который закончился рукоприкладством, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

Мужчина, поддавшись гневу, не менее пяти раз ударил кулаком в голову оппонентки. Пострадавшая свалилась на пол, но на этом ее страдания не закончились. Озверевший обидчик откусил часть носа женщины.

Фигуранта признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Осужденный отправится в исправительную колонию общего режима на три года. Более того, за обезображивание лица его обязали выплатить моральную компенсацию — 1 330 000 рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что женщина избила родственницу в Приморском крае

КМС по кухонному боксу: в Приморье женщина избила родственницу
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