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Posted 24 декабря, 10:02

Published 24 декабря, 10:02

Modified 24 декабря, 10:02

Updated 24 декабря, 10:02

Старые названия станций Приморского края напомнили пассажирам

Вези меня, чугунка, в Кангауз и в Хунхуз: как раньше назывались станции в Приморье?

24 декабря 2024, 10:02
Фото: express_primorye.

Старые названия станций Приморского края напомнили пассажирам

Сюжет
Железная дорога
Интересно, как отреагирует кассир в кассах поездов пригородного сообщения на вокзале во Владивостоке, если попросить у него билет до Майхэ? А ведь не так давно это и другие названия многих станций в Приморском (и частично Хабаровском крае) звучали привычно и обыденно.

В пресс-службе АО «Экспресс Приморья» рассказали о том, как раньше — точнее, до 1972 года — назывались многие станции и населённые пункты в нашем крае.

Почему до 1972-го? Потому что в 1969 году случился вооруженный конфликт между СССР и КНР на острове Даманском, едва не закончившийся ядерной войной. И после этого на долгое время между двумя странами отношения были весьма прохладными.

А ведь Дальний Восток, рассказали в пресс-службе АО «Экспресс Приморья», — место, где переплелись три этнокультуры: русская, китайская и коренная — тунгусо-маньчжурская. Когда в середине 19 века началось освоение здешних земель, русские исследователи заполняли карты теми топонимами, которые уже прижились. Хотя многие объекты, особенно бухты, заливы, острова, называли как только что открытые.

В бассейне Амура, например, были распространены топонимы тунгусо-маньчжурского происхождения. А в Приморье китаизмы можно было встретить чаще всего вдоль речных долин Уссури, Раздольной (Суйфун), вдоль морского побережья: от реки Туманная (Туманган) до реки Рудная (Тетюхе).

— Китайцы жившие на территории Приморья, давали названия, ориентируясь на три критерия — географическое положение (например, «Дадунгоу» — кит. «большая восточная река»), внешнюю характеристику (река Кангауз от кит. «Кангоуцзы — сухая река») и наличие устоявшегося туземного названия (Уссури — в китайском, как и в русском происходит от нанайского гидронима «Усур»), — отметили в пресс-службе. — При этом русские воспринимали укоренившиеся «туземные» названия на слух, с большими искажениями. Поэтому этимологию некоторых из них до сих пор установить довольно сложно.

Но старожилы, даже те, кто родился в начале 70-х годов прошлого века помнят названия —
Анисимовка (Кангауз), Арсеньев (Даубиха), Артем-Приморский-2 (Майхэ), Артем-Приморский-3 (Топаза), Буйневич (Хунхуз), Дальнереченск (Иман), Сибирцево (Манзовка), Водопадное (Шиненгоу)… И это только населенные пункты, вдоль которых была проложена железная дорога!

В 1972 году правительством СССР было принято решение искоренить китайские топонимы на картах Приморья, Хабаровского края. Это был период глобальных переименований. Многие названия сегодня припомнят только краеведы.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как старые китайские названия появились на необычных картах.

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#Новости#Общество#Транспорт#Железная дорога#Приморский край
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