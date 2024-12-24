«Все смотрят на него и улыбаются»: сказочный олень разъезжает по Владивостоку — фото

Posted 24 декабря, 00:16
Published 24 декабря, 00:16
Modified 24 декабря, 00:18
Updated 24 декабря, 00:18
Новогодний «вайб» попал на камеру приморца в дальневосточной машине. Хозяин микроавтобуса нацепил на свою «ласточку» оленьи рога и красный носик. Выглядит дизайнерское решение весьма простенько, но невероятно мило.
«Повозка Деда Мороза! Приятно смотреть на улыбающиеся лица, когда едешь за рулем такого „оленя“. Всех с наступающим», — написал комментатор.
Вероятно, владелец машины ознакомился с правилами дорожного движения и не хочет заработать штраф за праздничную атрибутику, поэтому выбрал незамысловатый вариант.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что некоторые автомобилисты предпочитают более эффектные украшения. Так, на улицах Владивостока появился седан, облаченный в яркие гирлянды.