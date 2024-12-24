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Posted 24 декабря, 00:16

Published 24 декабря, 00:16

Modified 24 декабря, 00:18

Updated 24 декабря, 00:18

Новогодний автомобиль попал на камеру в Приморье

«Все смотрят на него и улыбаются»: сказочный олень разъезжает по Владивостоку — фото

24 декабря 2024, 00:16
Фото: 1MI.

Новогодний автомобиль попал на камеру в Приморье

Сюжет
Новый год
Во Владивостоке активно продвигается подготовка к Новому году. Город становится все краше, а подходы к празднику все удивительнее.

Новогодний «вайб» попал на камеру приморца в дальневосточной машине. Хозяин микроавтобуса нацепил на свою «ласточку» оленьи рога и красный носик. Выглядит дизайнерское решение весьма простенько, но невероятно мило.

«Повозка Деда Мороза! Приятно смотреть на улыбающиеся лица, когда едешь за рулем такого „оленя“. Всех с наступающим», — написал комментатор.
Фото: vtoryakvdk

Вероятно, владелец машины ознакомился с правилами дорожного движения и не хочет заработать штраф за праздничную атрибутику, поэтому выбрал незамысловатый вариант.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что некоторые автомобилисты предпочитают более эффектные украшения. Так, на улицах Владивостока появился седан, облаченный в яркие гирлянды.

«Красиво, но проблем не оберется»: штраф за красоту пророчат автомобилисту в Приморье
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#Новости#Общество#Владивосток#Новый год#Праздник#Микроавтобус#Приморский край#Правила дорожного движения#Приморец
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