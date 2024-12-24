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Posted 24 декабря, 18:03

Published 24 декабря, 18:03

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Заммэра Ефимов: В ЮАО Москвы девелоперы строят семь школ и детсадов

Заммэра Ефимов: В ЮАО Москвы девелоперы строят семь школ и детсадов

24 декабря 2024, 18:03
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В Южном административном округе столицы девелоперы в рамках возведения жилых комплексов дали старт строительству семи образовательных объектов общей площадью около 64 тысяч квадратных метров.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, информирует mos.ru.

«В районе Нагатино-Садовники застройщики возводят два объекта образования общей площадью более 22 тысяч квадратных метров. Еще одну школу и детский сад строят в Царицыне. Суммарная площадь этих объектов составит почти 29 тысяч квадратных метров», — напомнил Владимир Ефимов. Он также добавил, что в Даниловском районе и Чертанове Южном девелоперы планируют открыть по детскому саду площадью около четырех тысяч квадратных метров каждый. Также запущено строительство детского сада в районе Нагатино-Садовники площадью около пяти тысяч квадратных метров. Семь строящихся объектов в сумме дадут городу почти три тысячи школьных и дошкольных мест, сообщил заместитель мэра. Шесть из них должны передать в городскую систему образования.

Новые образовательные объекты возводят рядом с новой жилой застройкой, что внесет вклад в комфортную городскую среду для жителей новых кварталов.

«Четыре объекта в ЮАО возводят в рамках подписанных с городом договоров. Так, в районе Нагатино-Садовники появится школа на 675 мест, в Царицыне — школа для 900 учеников и детский сад с бассейном для 250 воспитанников», — отметил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский. Также он указал, что в соответствии с договором запланировано строительство детского сада на 150 мест на улице Газопровод в Чертанове Южном.

Мосгосстройнадзор контролирует ход строительных работ на социальных объектах в Южном административном округе.

За то время, пока идет строительство детских садов и школ, в целом были проведены около 20 выездных проверок комитета, в рамках которых инспекторы дали оценку завершенным работам и примененным материалам, а также рассмотрели их соответствие проектным решениям. К участию в надзорных мероприятиях присоединились специалисты подведомственного центра экспертиз для реализации инструментального контроля качества строительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2025–2027 годах планируется завершить строительство 200 зданий образовательных учреждений (школы и детские сады), среди которых часть учреждений строится за счет средств инвесторов.

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