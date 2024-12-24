Заммэра Ефимов: В ЮАО Москвы девелоперы строят семь школ и детсадов

«В районе Нагатино-Садовники застройщики возводят два объекта образования общей площадью более 22 тысяч квадратных метров. Еще одну школу и детский сад строят в Царицыне. Суммарная площадь этих объектов составит почти 29 тысяч квадратных метров», — напомнил Владимир Ефимов. Он также добавил, что в Даниловском районе и Чертанове Южном девелоперы планируют открыть по детскому саду площадью около четырех тысяч квадратных метров каждый. Также запущено строительство детского сада в районе Нагатино-Садовники площадью около пяти тысяч квадратных метров. Семь строящихся объектов в сумме дадут городу почти три тысячи школьных и дошкольных мест, сообщил заместитель мэра. Шесть из них должны передать в городскую систему образования.