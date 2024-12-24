Жгучее хулиганство: женщина запустила салют в отделении банка во Владивостоке

Posted 23 декабря, 23:24
Published 23 декабря, 23:24
Modified 23 декабря, 23:26
Updated 23 декабря, 23:26
23 декабря во Фрунзенском районе Владивостока произошел инцидент, в результате которого полицейские задержали 50-летнюю местную жительницу, подозреваемую в повреждении имущества. В дежурную часть отдела полиции №4 поступило сообщение о том, что неизвестная женщина вошла в банк на Алеутской и подожгла салют во входной группе отделения, а после скрылась с места происшествия.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники по горячим следам задержали подозреваемую. В результате инцидента пострадавших нет, однако полицейские начали проверку для установления суммы причиненного ущерба.
В настоящее время женщина доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Этот случай подчеркивает важность бдительности граждан и оперативности действий правоохранительных органов в обеспечении безопасности на территории города.
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