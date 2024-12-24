Жгучее хулиганство: женщина запустила салют в отделении банка во Владивостоке

23 декабря во Фрунзенском районе Владивостока произошел инцидент, в результате которого полицейские задержали 50-летнюю местную жительницу, подозреваемую в повреждении имущества. В дежурную часть отдела полиции №4 поступило сообщение о том, что неизвестная женщина вошла в банк на Алеутской и подожгла салют во входной группе отделения, а после скрылась с места происшествия.