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Posted 23 декабря, 23:24

Published 23 декабря, 23:24

Modified 23 декабря, 23:26

Updated 23 декабря, 23:26

Женщину задержали за поджог в банке во Владивостоке

Жгучее хулиганство: женщина запустила салют в отделении банка во Владивостоке

23 декабря 2024, 23:24
Фото: 1MI.

Женщину задержали за поджог в банке во Владивостоке

Сюжет
Хулиганство
50-летнюю женщину подозревают в поджоге в банке в центре Владивостока. Она вошла в отделение на Алеутской и подожгла салют, после чего скрылась.

23 декабря во Фрунзенском районе Владивостока произошел инцидент, в результате которого полицейские задержали 50-летнюю местную жительницу, подозреваемую в повреждении имущества. В дежурную часть отдела полиции №4 поступило сообщение о том, что неизвестная женщина вошла в банк на Алеутской и подожгла салют во входной группе отделения, а после скрылась с места происшествия.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники по горячим следам задержали подозреваемую. В результате инцидента пострадавших нет, однако полицейские начали проверку для установления суммы причиненного ущерба.

В настоящее время женщина доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Этот случай подчеркивает важность бдительности граждан и оперативности действий правоохранительных органов в обеспечении безопасности на территории города.

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