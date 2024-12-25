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Posted 25 декабря, 04:34

Published 25 декабря, 04:34

Modified 25 декабря, 04:36

Updated 25 декабря, 04:36

Автомобиль провалился на водоеме в Приморском крае

Аномалия «плавит» лед: очередная жертва зимней рыбалки в Приморье — фото

25 декабря 2024, 04:34
Фото: vostokmedia.com.

Автомобиль провалился на водоеме в Приморском крае

Сюжет
Автомобиль
В Приморском крае под лед провалилась очередная машина. Судя по всему, владельца авто не смутила аномальная жара, которая наблюдается в регионе сегодня.

В Тавричанке замечен автомобиль, наполовину ушедший под воду, сообщают новые медиа. Судя по всему, очередной рыбак, не пожалев свою «ласточку», отправился на подледную охоту на незамерзший водоем.

Вероятно, жители края пренебрегают информацией о том, что в Приморье распространяется плюсовая температура, которая может повлиять на лед, который по сей день не сформировался в регионе.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие и есть ли надежда вытащить автомобиль из оков льда. Остается надеяться, что данный случай послужит примером для рискованных приморцев с буром и удочками.

Фото: vdknews_25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице любители рыбы тоже рискуют собственными жизнями ради улова.

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#Новости#Общество#Владивосток#Автомобиль#Рыба#Приморский край#Тавричанка
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