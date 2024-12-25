Аномалия «плавит» лед: очередная жертва зимней рыбалки в Приморье — фото

Posted 25 декабря, 04:34
Published 25 декабря, 04:34
Modified 25 декабря, 04:36
Updated 25 декабря, 04:36
В Тавричанке замечен автомобиль, наполовину ушедший под воду, сообщают новые медиа. Судя по всему, очередной рыбак, не пожалев свою «ласточку», отправился на подледную охоту на незамерзший водоем.
Вероятно, жители края пренебрегают информацией о том, что в Приморье распространяется плюсовая температура, которая может повлиять на лед, который по сей день не сформировался в регионе.
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие и есть ли надежда вытащить автомобиль из оков льда. Остается надеяться, что данный случай послужит примером для рискованных приморцев с буром и удочками.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице любители рыбы тоже рискуют собственными жизнями ради улова.