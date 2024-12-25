Декабрьская «весна» не помеха: рыбаки продолжают «играть со смертью» в Приморье —фото

Posted 25 декабря, 01:26
Published 25 декабря, 01:26
Modified 25 декабря, 01:28
Updated 25 декабря, 01:28
Приморцы продолжают рисковать собственной безопасностью, выходя на неокрепший лед в дальневосточной столице. Горожанин поделился снимками, сделанными в районе Седанки. Ранним утром любители подледной рыбалки начинают заполонять частично замерзший залив.
Стоит отметить, что становление льда еще не завершилось видно невооруженным глазом. Однако этот факт совсем не смущает любителей удочек. Нетерпеливые жители Владивостока пренебрегают запретом, который продлили до 12 января 2025 года.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в ближайшее время температура воздуха повысится до плюсовых значений в Приморье. Судя по прогнозам синоптиков, формирование льда вновь замедлится в краевой столице.