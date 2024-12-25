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Posted 25 декабря, 01:26

Published 25 декабря, 01:26

Modified 25 декабря, 01:28

Updated 25 декабря, 01:28

Рыбаки продолжают игнорировать запреты в Приморском крае

Декабрьская «весна» не помеха: рыбаки продолжают «играть со смертью» в Приморье —фото

25 декабря 2024, 01:26
Фото: vostokmedia.com.

Рыбаки продолжают игнорировать запреты в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Приморский край вот-вот почувствует дыхание весны в декабре. Но данный факт не смущает любителей подледной рыбалки, которые рискуют и выходят на не до конца сформировавшийся лед.

Приморцы продолжают рисковать собственной безопасностью, выходя на неокрепший лед в дальневосточной столице. Горожанин поделился снимками, сделанными в районе Седанки. Ранним утром любители подледной рыбалки начинают заполонять частично замерзший залив.

Фото: vostokmedia.com

Стоит отметить, что становление льда еще не завершилось видно невооруженным глазом. Однако этот факт совсем не смущает любителей удочек. Нетерпеливые жители Владивостока пренебрегают запретом, который продлили до 12 января 2025 года.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в ближайшее время температура воздуха повысится до плюсовых значений в Приморье. Судя по прогнозам синоптиков, формирование льда вновь замедлится в краевой столице.

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