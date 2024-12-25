Ефимов рассказал о реорганизации в Москве по программе КРТ еще более 31 га земель

Posted 25 декабря, 16:09
Published 25 декабря, 16:09
Modified 25 декабря, 16:09
Updated 25 декабря, 16:09
Соответствующий проект был опубликован на сайте столичной мэрии, сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
По словам Ефимова, в рамках программы комплексного развития территорий будет проведена реорганизация 11 участков, которые сейчас используются неэффективно. В проект редевелопмента включено 31,31 гектара, на которых планируется строительство жилых, общественно-деловых и социальных объектов общей площадью 659,26 тыс. квадратных метров. Инвестиции в проект превысят 146 миллиардов рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект составит более 3,2 миллиарда рублей. Реорганизация в районах Дмитровский и Лианозово создаст свыше 7,2 тысячи рабочих мест, пишет stroi.mos.ru.
Участки располагаются рядом со станцией Лианозово первого Московского центрального диаметра и одноименной станцией метро.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на месте устаревших объектов будет построено 415,41 тыс. квадратных метров нового жилья, а также разнообразные коммерческие и социальные объекты общей площадью 243,85 тыс. квадратных метров, включая образовательный комплекс на тысячу мест, детский сад на 350 мест, станцию скорой помощи на шесть машин, здание управления МВД и торговый центр с физкультурно-оздоровительным комплексом. Также на участке площадью 0,82 гектара предусмотрено обустройство конечной остановки наземного городского транспорта.
В Москве в настоящее время по указанию мэра Сергея Собянина разрабатывается и реализуется 236 проектов КРТ, охватывающих более 3,1 тысячи гектаров.