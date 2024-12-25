Ефимов рассказал о реорганизации в Москве по программе КРТ еще более 31 га земель

По словам Ефимова, в рамках программы комплексного развития территорий будет проведена реорганизация 11 участков, которые сейчас используются неэффективно. В проект редевелопмента включено 31,31 гектара, на которых планируется строительство жилых, общественно-деловых и социальных объектов общей площадью 659,26 тыс. квадратных метров. Инвестиции в проект превысят 146 миллиардов рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект составит более 3,2 миллиарда рублей. Реорганизация в районах Дмитровский и Лианозово создаст свыше 7,2 тысячи рабочих мест, пишет stroi.mos.ru.