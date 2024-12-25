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Posted 25 декабря, 16:09

Published 25 декабря, 16:09

Modified 25 декабря, 16:09

Updated 25 декабря, 16:09

Ефимов рассказал о реорганизации в Москве по программе КРТ еще более 31 га земель

Ефимов рассказал о реорганизации в Москве по программе КРТ еще более 31 га земель

25 декабря 2024, 16:09
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В Северном и Северо-Восточном административных округах Москвы планируется провести реорганизацию участков, общая площадь которых превышает 31 гектар.

Соответствующий проект был опубликован на сайте столичной мэрии, сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

По словам Ефимова, в рамках программы комплексного развития территорий будет проведена реорганизация 11 участков, которые сейчас используются неэффективно. В проект редевелопмента включено 31,31 гектара, на которых планируется строительство жилых, общественно-деловых и социальных объектов общей площадью 659,26 тыс. квадратных метров. Инвестиции в проект превысят 146 миллиардов рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект составит более 3,2 миллиарда рублей. Реорганизация в районах Дмитровский и Лианозово создаст свыше 7,2 тысячи рабочих мест, пишет stroi.mos.ru.

Участки располагаются рядом со станцией Лианозово первого Московского центрального диаметра и одноименной станцией метро.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на месте устаревших объектов будет построено 415,41 тыс. квадратных метров нового жилья, а также разнообразные коммерческие и социальные объекты общей площадью 243,85 тыс. квадратных метров, включая образовательный комплекс на тысячу мест, детский сад на 350 мест, станцию скорой помощи на шесть машин, здание управления МВД и торговый центр с физкультурно-оздоровительным комплексом. Также на участке площадью 0,82 гектара предусмотрено обустройство конечной остановки наземного городского транспорта.

В Москве в настоящее время по указанию мэра Сергея Собянина разрабатывается и реализуется 236 проектов КРТ, охватывающих более 3,1 тысячи гектаров.

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