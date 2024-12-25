Месиво из авто: погоню и ДТП спровоцировал 18-летний ездок на «Мерсе» в Приморье

Posted 25 декабря, 00:19
Published 25 декабря, 00:19
Modified 25 декабря, 00:21
Updated 25 декабря, 00:21
В районе Котельникова сотрудники ДПС попытались остановить иномарку, но рулевой проигнорировал стражей порядка и решил скрыться от них. Правоохранители последовали за нарушителем, который вилял по дороге, выезжая на встречку, и проезжал на красный сигнал светофора. На Нейбута автомобилист спровоцировал массовое ДТП, столкнувшись с Toyota ВВ и Toyota Probox, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Выяснилось, что за рулем премиального «немца» сидел 18-летний парень без водительского удостоверения. Теперь горе-водителю предстоит возместить материальный ущерб владельцам поврежденных авто. Также беспечный ездок привлечен к административной ответственности по шести статьям за содеянное.
Приморцы тоже отреагировали на массовое ДТП.
«Выплачивать не ему придется, а родителям, вероятнее всего»;
«А чувство страха у нынешнего поколения отсутствует? Я побоялся бы сесть за руль только из-за того, что папка узнает»;
«Из-за одного индивидуума столько бед. Кошмар».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилисты не смогли определить виновника жесткой аварии с участием грузовика. В столкновении пострадала пассажирка легковушки.