Месиво из авто: погоню и ДТП спровоцировал 18-летний ездок на «Мерсе» в Приморье

В районе Котельникова сотрудники ДПС попытались остановить иномарку, но рулевой проигнорировал стражей порядка и решил скрыться от них. Правоохранители последовали за нарушителем, который вилял по дороге, выезжая на встречку, и проезжал на красный сигнал светофора. На Нейбута автомобилист спровоцировал массовое ДТП, столкнувшись с Toyota ВВ и Toyota Probox, сообщает пресс-служба регионального УМВД.