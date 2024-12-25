Нацпроект «Производительность труда» помогает компаниям Приморья расти и развиваться

Сотрудники компании Фора уверены, что методика программы лучше любых бизнес-тренингов: она позволила повысить производительность на 38 процентов, а время изготовления готового изделия снизить на 29 процентов. Ведущий инженер-конструктор компании Роман Иншаков подчеркнул, что полученный опыт теперь будет тиражирован на другие проекты — сотрудники компании, которые прошли профильное обучение с помощью тренеров РЦК, смогут обучить и других специалистов Форы.