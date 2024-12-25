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Posted 25 декабря, 04:28

Published 25 декабря, 04:28

Modified 25 декабря, 04:30

Updated 25 декабря, 04:30

Региональный центр компетенций (РЦК) помог уже 78 компаниям Приморья

Нацпроект «Производительность труда» помогает компаниям Приморья расти и развиваться

25 декабря 2024, 04:28
Фото: Пресс-служба РЦК.

Региональный центр компетенций (РЦК) помог уже 78 компаниям Приморья

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Правительство Приморского края
Национальный проект «Производительность труда», который реализуется по инициативе губернатора Приморья, позволил компании Фора выйти на новый уровень. За шесть месяцев производительность выросла на рекордные 38 процентов.

Министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин отметил, что проект пользуется у приморских производителей большой популярностью. По его словам, внедрение инструментов бережливого производства благотворно влияет на экономические процессы в регионе.

«Региональный центр компетенций начал работу с предприятиями четыре года назад. Уже 78 компаний выбрали проект „Бережливое производство“ — повысили результативность, наладили бизнес-процессы, что помогло устоять в турбулентные времена на рынке, нарастить производство. Это наилучшим образом сказалось на благосостоянии работников и на экономике Приморского края в целом», — сказал Андрей Блохин.
Видео: Пресс-служба РЦК.

Одним из наиболее показательных примеров проделанной экспертами РЦК работы, стала компания Фора, которая в 2024 году смогла решить целый ряд производственных задач.

Генеральный директор группы компаний Фора Андрей Голик отметил, что программа помогла выявить неочевидные проблемы предприятия, обучить персонал и оптимизировать производственную систему.

«С самого начала собственного производства опалубочных систем мы поставили перед собой задачу оптимизации бизнес-процессов. После тщательного анализа программ обучения мы остановились на внедрении инструментов бережливого производства
под управлением Регионального центра компетенций», - говорит Андрей Голик.
Фото: Пресс-служба РЦК

Сотрудники компании Фора уверены, что методика программы лучше любых бизнес-тренингов: она позволила повысить производительность на 38 процентов, а время изготовления готового изделия снизить на 29 процентов. Ведущий инженер-конструктор компании Роман Иншаков подчеркнул, что полученный опыт теперь будет тиражирован на другие проекты — сотрудники компании, которые прошли профильное обучение с помощью тренеров РЦК, смогут обучить и других специалистов Форы.

Отметим, проект по внедрению бережливого производства, реализуемый в регионе при поддержке правительства Приморского края, является важной частью национального проекта «Производительность труда». Он предполагает обучение персонала и оптимизацию производственной системы.

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