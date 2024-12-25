Нацпроект «Производительность труда» помогает компаниям Приморья расти и развиваться

Posted 25 декабря, 04:28
Published 25 декабря, 04:28
Modified 25 декабря, 04:30
Updated 25 декабря, 04:30
Министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин отметил, что проект пользуется у приморских производителей большой популярностью. По его словам, внедрение инструментов бережливого производства благотворно влияет на экономические процессы в регионе.
«Региональный центр компетенций начал работу с предприятиями четыре года назад. Уже 78 компаний выбрали проект „Бережливое производство“ — повысили результативность, наладили бизнес-процессы, что помогло устоять в турбулентные времена на рынке, нарастить производство. Это наилучшим образом сказалось на благосостоянии работников и на экономике Приморского края в целом», — сказал Андрей Блохин.
Одним из наиболее показательных примеров проделанной экспертами РЦК работы, стала компания Фора, которая в 2024 году смогла решить целый ряд производственных задач.
Генеральный директор группы компаний Фора Андрей Голик отметил, что программа помогла выявить неочевидные проблемы предприятия, обучить персонал и оптимизировать производственную систему.
«С самого начала собственного производства опалубочных систем мы поставили перед собой задачу оптимизации бизнес-процессов. После тщательного анализа программ обучения мы остановились на внедрении инструментов бережливого производства
под управлением Регионального центра компетенций», - говорит Андрей Голик.
Сотрудники компании Фора уверены, что методика программы лучше любых бизнес-тренингов: она позволила повысить производительность на 38 процентов, а время изготовления готового изделия снизить на 29 процентов. Ведущий инженер-конструктор компании Роман Иншаков подчеркнул, что полученный опыт теперь будет тиражирован на другие проекты — сотрудники компании, которые прошли профильное обучение с помощью тренеров РЦК, смогут обучить и других специалистов Форы.
Отметим, проект по внедрению бережливого производства, реализуемый в регионе при поддержке правительства Приморского края, является важной частью национального проекта «Производительность труда». Он предполагает обучение персонала и оптимизацию производственной системы.