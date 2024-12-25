Недолго музыка играла: мощные морозы вернутся в Приморье после аномального тепла

Posted 25 декабря, 01:46
Published 25 декабря, 01:46
Modified 25 декабря, 01:48
Updated 25 декабря, 01:48
Сегодня, 25 декабря, в регионе ожидается оттепель и снегопад, сообщает «Примгидромет». Температурный фон повысится до +4 °С. Ночью столбики термометров упадут до -20 °С.
Завтра, 26 декабря, зимние осадки прекратятся и в Приморье вторгнется волна холода, — дневные температуры упадут до -5 — -15 °С.
Во Владивостоке сегодня снега не предвидится, также в городе потеплеет до нуля. Четверг в дальневосточной столице пройдет преимущественно без осадков, северо-западный ветер усилится, а температурный фон будет колебаться от -6 до -10 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рыбаки продолжают рисковать собственными жизнями, выходя на лед в преддверии оттепели в Приморском крае.