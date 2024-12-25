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Posted 25 декабря, 01:46

Published 25 декабря, 01:46

Modified 25 декабря, 01:48

Updated 25 декабря, 01:48

После потепления в Приморский край вновь наведаются жуткие морозы

Недолго музыка играла: мощные морозы вернутся в Приморье после аномального тепла

25 декабря 2024, 01:46
Фото: vostokmedia.com.

После потепления в Приморский край вновь наведаются жуткие морозы

Сюжет
Погода
Приморский край совсем скоро ощутит дыхание весны, несмотря на декабрь. Однако «жара» порадует местное население недолго.

Сегодня, 25 декабря, в регионе ожидается оттепель и снегопад, сообщает «Примгидромет». Температурный фон повысится до +4 °С. Ночью столбики термометров упадут до -20 °С.

Завтра, 26 декабря, зимние осадки прекратятся и в Приморье вторгнется волна холода, — дневные температуры упадут до -5 — -15 °С.

Во Владивостоке сегодня снега не предвидится, также в городе потеплеет до нуля. Четверг в дальневосточной столице пройдет преимущественно без осадков, северо-западный ветер усилится, а температурный фон будет колебаться от -6 до -10 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рыбаки продолжают рисковать собственными жизнями, выходя на лед в преддверии оттепели в Приморском крае.

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