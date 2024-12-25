Обворовывал годами: мошенник обманул людей на 42 миллиона в Приморье

Posted 25 декабря, 07:58
Published 25 декабря, 07:58
Modified 25 декабря, 08:00
Updated 25 декабря, 08:00
С учетом позиции прокурора, суд Первомайского района Владивостока вынес обвинительный приговор мужчине 1982 года рождения, признанному виновным в 29 преступлениях мошенничества. С августа 2019 года по март 2023 года он обманул жителей города, предлагая услуги по покупке техники из Китая по заниженным ценам. Получив деньги от потерпевших, он не исполнил свои обязательства.
Ущерб, причиненный 29 пострадавшим, превысил 42 миллиона рублей. Подсудимый не признал свою вину, утверждая, что имели место гражданско-правовые отношения. Однако прокурор представил доказательства его намерений не выполнять обязательства и использования денег от одних жертв для возврата другим.
Суд назначил мошеннику 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Вопрос о возмещении ущерба будет решаться в порядке гражданского судопроизводства. Приговор пока не вступил в законную силу. Успеху дела способствовала принципиальная позиция прокурора, который отменил более 20 незаконных отказов в возбуждении уголовных дел со стороны полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о женщине из Уссурийска, которая отдала мошенникам 7 миллионов рублей.