Обворовывал годами: мошенник обманул людей на 42 миллиона в Приморье

С учетом позиции прокурора, суд Первомайского района Владивостока вынес обвинительный приговор мужчине 1982 года рождения, признанному виновным в 29 преступлениях мошенничества. С августа 2019 года по март 2023 года он обманул жителей города, предлагая услуги по покупке техники из Китая по заниженным ценам. Получив деньги от потерпевших, он не исполнил свои обязательства.