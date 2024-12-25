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Posted 25 декабря, 03:20

Published 25 декабря, 03:20

Modified 25 декабря, 03:22

Updated 25 декабря, 03:22

Три подростка и дедушка пострадали в аварии в Находке

Один удар мог оборвать несколько жизней: грузовик вынесло на тротуар в Приморье

25 декабря 2024, 03:20
Фото: prim_police.

Три подростка и дедушка пострадали в аварии в Находке

Сюжет
Полиция
В Находке пожилой водитель грузовика не справился с управлением, машину вынесло на тротуар. В результате несколько человек оказались в больнице.

Госавтоинспекция Находки работает на месте дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на подъеме к остановке «Горбольница».

В дежурную группу сообщили о том, что 73-летний водитель Nissan Vanette, двигаясь в сторону остановки, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил троих несовершеннолетних пешеходов.

Фото: prim_police

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков. В результате аварии пострадали водитель и трое 14-летних подростков, они были госпитализированы с травмами. К счастью, их состояние не вызывает серьезных опасений.

По предварительным данным, у водителя не было признаков опьянения, его стаж вождения составляет более 35 лет.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают работать на месте ДТП, проводя проверку и устанавливая все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное решение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткая авария попала на камеру в Приморье.

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