Один удар мог оборвать несколько жизней: грузовик вынесло на тротуар в Приморье

Posted 25 декабря, 03:20
Published 25 декабря, 03:20
Modified 25 декабря, 03:22
Updated 25 декабря, 03:22
Госавтоинспекция Находки работает на месте дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на подъеме к остановке «Горбольница».
В дежурную группу сообщили о том, что 73-летний водитель Nissan Vanette, двигаясь в сторону остановки, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил троих несовершеннолетних пешеходов.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков. В результате аварии пострадали водитель и трое 14-летних подростков, они были госпитализированы с травмами. К счастью, их состояние не вызывает серьезных опасений.
По предварительным данным, у водителя не было признаков опьянения, его стаж вождения составляет более 35 лет.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают работать на месте ДТП, проводя проверку и устанавливая все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное решение.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткая авария попала на камеру в Приморье.