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Posted 25 декабря, 02:11

Published 25 декабря, 02:11

Modified 25 декабря, 02:13

Updated 25 декабря, 02:13

Ориентирование на туристов налицо: в центре Владивостока нашли интересное объявление

Ориентирование на туристов налицо: в центре Владивостока нашли интересное объявление

25 декабря 2024, 02:11
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Туризм
Граждане Китая довольно часто выбирают турмаршруты по Приморскому краю, в частности по Владивостоку. Именно поэтому городские вывески, особенно на центральных улицах, переведены на китайский язык. Порой тексты содержат не только рекламу или доброжелательные напутствия…

Дальневосточная столица пользуется спросом среди туристов из Поднебесной. Именно поэтому во Владивостоке происходят перемены, учитывая поток путешественников из КНР. Центр города демонстрирует гостеприимство по отношению к иностранцам, — многие вывески и баннеры переведены на китайский язык.

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К слову, иногда приморцам приходится уведомлять гостей муниципалитета о не очень лицеприятных фактах. Так, в центре Владивостока появилось объявление, в котором говорится о штрафах. Туристов предупреждают о том, что за шум, мусор и сидение на ступеньках они могут поплатится штрафом в размере 2 000 рублей.

Фото: vostokmedia.com

Но, судя по изображению, у авторов текста есть еще одна просьба, — не справлять нужду на данной территории. Возможно, администрация заведения сталкивалась с подобным ранее, а может руководство решило исключить подобное наперед.

Стоит отметить, что Приморский край привлекает не только иностранцев, но и россиян из разных уголков страны. Об этом свидетельствует анализ спроса на аренду посуточных квартир в дальневосточной столице.

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