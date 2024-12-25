Ориентирование на туристов налицо: в центре Владивостока нашли интересное объявление

Posted 25 декабря, 02:11
Published 25 декабря, 02:11
Modified 25 декабря, 02:13
Updated 25 декабря, 02:13
Дальневосточная столица пользуется спросом среди туристов из Поднебесной. Именно поэтому во Владивостоке происходят перемены, учитывая поток путешественников из КНР. Центр города демонстрирует гостеприимство по отношению к иностранцам, — многие вывески и баннеры переведены на китайский язык.
К слову, иногда приморцам приходится уведомлять гостей муниципалитета о не очень лицеприятных фактах. Так, в центре Владивостока появилось объявление, в котором говорится о штрафах. Туристов предупреждают о том, что за шум, мусор и сидение на ступеньках они могут поплатится штрафом в размере 2 000 рублей.
Но, судя по изображению, у авторов текста есть еще одна просьба, — не справлять нужду на данной территории. Возможно, администрация заведения сталкивалась с подобным ранее, а может руководство решило исключить подобное наперед.
Стоит отметить, что Приморский край привлекает не только иностранцев, но и россиян из разных уголков страны. Об этом свидетельствует анализ спроса на аренду посуточных квартир в дальневосточной столице.