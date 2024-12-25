Ориентирование на туристов налицо: в центре Владивостока нашли интересное объявление

К слову, иногда приморцам приходится уведомлять гостей муниципалитета о не очень лицеприятных фактах. Так, в центре Владивостока появилось объявление, в котором говорится о штрафах. Туристов предупреждают о том, что за шум, мусор и сидение на ступеньках они могут поплатится штрафом в размере 2 000 рублей.