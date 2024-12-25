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Posted 25 декабря, 05:05

Published 25 декабря, 05:05

Modified 25 декабря, 05:07

Updated 25 декабря, 05:07

Амурского тигра сбила машина в Приморском крае

Попал под машину и убежал: участника ДТП ищут с квадрокоптерами в Приморье

25 декабря 2024, 05:05
Фото: vostokmedia.com.

Амурского тигра сбила машина в Приморском крае

Сюжет
ДТП
В Приморском крае произошла авария с участием огромного хищника. Зверь угодил под колеса автомобиля, после чего покинул место инцидента.

Около села Барабаш на автомобильной дороге Раздольное — Хасан произошло ДТП с участием амурского тигра, сообщает пресс-служба Минприроды Приморья.

Водитель ехал с разрешенной скоростью в темное время суток и сбил животное. Рулевой пытался избежать столкновения, но тщетно. Приморец сообщил об аварии в профильное ведомство, специалисты уже начали поиски хищника, который сбежал с места происшествия.

Представители Охотнадзора и национального парка «Земля леопарда» ищут хозяина тайги при помощи квадрокоптера.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как полосатый кот невозмутимо наблюдал за приморцами, которые тоже, судя по видео, не ощущали волнения во время встречи с опасным зверем.

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