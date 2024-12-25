Попал под машину и убежал: участника ДТП ищут с квадрокоптерами в Приморье

Posted 25 декабря, 05:05
Published 25 декабря, 05:05
Modified 25 декабря, 05:07
Updated 25 декабря, 05:07
Около села Барабаш на автомобильной дороге Раздольное — Хасан произошло ДТП с участием амурского тигра, сообщает пресс-служба Минприроды Приморья.
Водитель ехал с разрешенной скоростью в темное время суток и сбил животное. Рулевой пытался избежать столкновения, но тщетно. Приморец сообщил об аварии в профильное ведомство, специалисты уже начали поиски хищника, который сбежал с места происшествия.
Представители Охотнадзора и национального парка «Земля леопарда» ищут хозяина тайги при помощи квадрокоптера.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как полосатый кот невозмутимо наблюдал за приморцами, которые тоже, судя по видео, не ощущали волнения во время встречи с опасным зверем.