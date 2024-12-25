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Posted 25 декабря, 01:20

Published 25 декабря, 01:20

Modified 25 декабря, 01:22

Updated 25 декабря, 01:22

Правительство Приморья успешно реализует программу повышения производительности

Региональный центр компетенций помогает оптимизировать производство в Приморье

25 декабря 2024, 01:20
Фото: Пресс-служба РЦК.

Правительство Приморья успешно реализует программу повышения производительности

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Правительство Приморского края
Эксперты Регионального центра компетенций Приморского края (РЦК) в рамках нацпроекта «Производительность труда» помогли компании «Мартен» сократить сроки выполнения заказов и снизить себестоимость продукции.

Методику, которую внедрили специалисты краевого центра компетенций на приморском предприятии металлопроката «Мартен» еще в 2023 году, сегодня распространили на другие подразделения компании. Эффект от этой работы очевиден — процессы производства удалось оптимизировать без дополнительных инвестиций.

РЦК является оператором национального проекта «Производительность труда». Специалисты центра работают напрямую с предприятиями с 2021 года, легко адаптируя методики к специфике компаний. И это дает ощутимый результат — по статистике, на предприятиях, которые приняли участие в национальном проекте, рост производительности труда примерно вдвое больше, чем на тех, которые не охвачены нацпроектом.

Видео: Пресс-служба РЦК.

Министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин подчеркнул, что в следующем году работа центра продолжится, помогая приморским предприятиям становиться успешными и эффективными.

«По поручению губернатора Приморского края наша команда прорабатывает тиражирование компетенций, накопленных в ходе реализации национального проекта, на предприятия Приморского края. Со следующего года участники акселерационной поддержки центра „Мой бизнес“ смогут получить помощь экспертов, повысить свои компетенции, стать эффективными и успешными», — отметил Андрей Блохин.
Фото: Пресс-служба РЦК

Эффективность методик, внедренных экспертами РЦК, подтверждают специалисты компании «Мартен», которая создала эталонные участки, внедрила инструменты бережливого производства, перенастроила производственный процесс, а теперь масштабирует эту методику.

«На сварочно-кузнечном участке было организовано изготовление закладных деталей в потоке единичных изделий со сбалансированной по времени такта работой сотрудников цеха. Это привело к сокращению времени изготовления закладных деталей на 60,4 процента, сократило запасы незавершенного производства на 69,3 процента, увеличило выработку одного сотрудника на 58,9 процента», — рассказал Андрей Носовской, руководитель проекта Регионального центра компетенций Приморского края.
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