Региональный центр компетенций помогает оптимизировать производство в Приморье

РЦК является оператором национального проекта «Производительность труда». Специалисты центра работают напрямую с предприятиями с 2021 года, легко адаптируя методики к специфике компаний. И это дает ощутимый результат — по статистике, на предприятиях, которые приняли участие в национальном проекте, рост производительности труда примерно вдвое больше, чем на тех, которые не охвачены нацпроектом.