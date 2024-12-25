Сбил троих детей на тротуаре: жесткое ДТП попало на камеру в Приморье — видео

Posted 25 декабря, 02:23
Published 25 декабря, 02:23
Modified 25 декабря, 02:25
Updated 25 декабря, 02:25
В Находке водитель грузовика съехал на тротуар и сбил подростков 2010 года рождения, сообщает пресс-служба прокуратуры. На улице Пирогова рулевой Nissan Vanette не справился с управлением и наехал на троих детей. Пострадавших госпитализировали в больницу.
Надзорное ведомство контролирует проверку данного инцидента. Также прокуратура оценит работу муниципальной службы по содержанию дорог на данном участке.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 18-летний автомобилист без водительского удостоверения спровоцировал погоню и массовое ДТП во Владивостоке.