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Posted 25 декабря, 02:23

Published 25 декабря, 02:23

Modified 25 декабря, 02:25

Updated 25 декабря, 02:25

Автомобилист вылетел на тротуар и сбил подростков в Приморском крае

Сбил троих детей на тротуаре: жесткое ДТП попало на камеру в Приморье — видео

25 декабря 2024, 02:23
Фото: prosecutor_pk.

Автомобилист вылетел на тротуар и сбил подростков в Приморском крае

Сюжет
Прокуратура
В Находке три юных приморца пострадали в чудовищной аварии. Стоит отметить, что дети угодили под колеса грузовика, когда просто стояли на пешеходной дорожке.

В Находке водитель грузовика съехал на тротуар и сбил подростков 2010 года рождения, сообщает пресс-служба прокуратуры. На улице Пирогова рулевой Nissan Vanette не справился с управлением и наехал на троих детей. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Надзорное ведомство контролирует проверку данного инцидента. Также прокуратура оценит работу муниципальной службы по содержанию дорог на данном участке.

Видео: prosecutor_pk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 18-летний автомобилист без водительского удостоверения спровоцировал погоню и массовое ДТП во Владивостоке.

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