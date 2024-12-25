Сбил троих детей на тротуаре: жесткое ДТП попало на камеру в Приморье — видео

В Находке водитель грузовика съехал на тротуар и сбил подростков 2010 года рождения, сообщает пресс-служба прокуратуры. На улице Пирогова рулевой Nissan Vanette не справился с управлением и наехал на троих детей. Пострадавших госпитализировали в больницу.