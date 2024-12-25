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Posted 25 декабря, 00:34

Published 25 декабря, 00:34

Modified 25 декабря, 00:36

Updated 25 декабря, 00:36

Тигр наблюдал за приморцами в Хасанском районе

Спокойствие: уровень «Лёха» — тигр следил за жителями Приморья — видео

25 декабря 2024, 00:34
Фото: Изображение Midjourney.

Тигр наблюдал за приморцами в Хасанском районе

Сюжет
Амурский тигр
Тигр невозмутимо сидел около обочины в Приморском крае. Удивительно, что его встреча с местными жителями прошла спокойно. Неужели люди уже не впечатляются, увидев хозяина тайги?

В Хасанском районе около Кравцовка автомобилист снял на камеру амурского тигра. Вечерняя встреча стала весьма неожиданной для автора видео, но ничуть не смутила когтистого хищника. Хозяин тайги сидел у дороги и наблюдал за людьми. Кроме того, товарищ приморца тоже не впечатлился происходящим.

На волнительный вопрос «Как будем разворачиваться?» Леха невозмутимо ответил: «По-тихоньку».

Видео: has_ves.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как интеллигентный водитель культурно восхитился статной кошкой в Приморском крае. Пока дикий зверь переходил дорогу, мужчина делился своими эмоции, записывая видеоролик.

Огромный тигр впечатлил интеллигентного водителя в Приморье — видео
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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Хасанский район#Автомобилист#Приморский край#Амурский тигр
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