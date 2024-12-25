Спокойствие: уровень «Лёха» — тигр следил за жителями Приморья — видео

Posted 25 декабря, 00:34
Published 25 декабря, 00:34
Modified 25 декабря, 00:36
Updated 25 декабря, 00:36
В Хасанском районе около Кравцовка автомобилист снял на камеру амурского тигра. Вечерняя встреча стала весьма неожиданной для автора видео, но ничуть не смутила когтистого хищника. Хозяин тайги сидел у дороги и наблюдал за людьми. Кроме того, товарищ приморца тоже не впечатлился происходящим.
На волнительный вопрос «Как будем разворачиваться?» Леха невозмутимо ответил: «По-тихоньку».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как интеллигентный водитель культурно восхитился статной кошкой в Приморском крае. Пока дикий зверь переходил дорогу, мужчина делился своими эмоции, записывая видеоролик.