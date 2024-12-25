Спокойствие: уровень «Лёха» — тигр следил за жителями Приморья — видео

В Хасанском районе около Кравцовка автомобилист снял на камеру амурского тигра. Вечерняя встреча стала весьма неожиданной для автора видео, но ничуть не смутила когтистого хищника. Хозяин тайги сидел у дороги и наблюдал за людьми. Кроме того, товарищ приморца тоже не впечатлился происходящим.