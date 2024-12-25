Туберкулез, гепатит и антисанитария: детали скандала с питанием в школах Дальнегорска

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в сентябре 2024 года этого же предпринимателя, который кормил дальнегорские школы, возбудили еще одно уголовное дело после проверки на пищеблоках. Юных приморцев кормили с грубыми нарушениями.