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Posted 24 декабря, 23:48

Published 24 декабря, 23:48

Modified 24 декабря, 23:50

Updated 24 декабря, 23:50

Туберкулез, гепатит и антисанитария: детали скандала с питанием в школах Дальнегорска

Туберкулез, гепатит и антисанитария: детали скандала с питанием в школах Дальнегорска

24 декабря 2024, 23:48
Фото: 1MI.
Сюжет
Уголовное дело
В Приморье дальнегорский бизнесмен занимался организацией питания в школах и оказался под следствием. Всему виной антисанитария на кухне и повара со страшными диагнозами.

В Дальнегорске суд рассмотрит материалы уголовного дела в отношении предпринимателя, который организовывал питание в школах с грубыми нарушениями. В результате его деятельности произошла вспышка туберкулеза среди учащихся, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Установлено, что с декабря 2022 года по октябрь 2023 года на бизнесмена работал кухонный работник без документов о прохождении медкомиссии. Выяснилось, что женщина трудилась на пищеблоке с диагнозом «туберкулез, гепатит».

«В результате, среди несовершеннолетних учащихся распространился туберкулез, диагноз подтвердился у 12 детей», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Более того, работнику тоже выдвинуто обвинение: использование заведомо подложного документа. Горожанка принесла поддельную медкнижку после трудоустройства.

Стоит отметить, суд также рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего медика. Регистратор флюорокабинета подозревается в подделке документов для кухонного работника школьной столовой.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в сентябре 2024 года этого же предпринимателя, который кормил дальнегорские школы, возбудили еще одно уголовное дело после проверки на пищеблоках. Юных приморцев кормили с грубыми нарушениями.

Детей кормили с грубыми нарушениями в 11 школах Дальнегорска в Приморье — фото
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