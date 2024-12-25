Туберкулез, гепатит и антисанитария: детали скандала с питанием в школах Дальнегорска

Posted 24 декабря, 23:48
Published 24 декабря, 23:48
Modified 24 декабря, 23:50
Updated 24 декабря, 23:50
В Дальнегорске суд рассмотрит материалы уголовного дела в отношении предпринимателя, который организовывал питание в школах с грубыми нарушениями. В результате его деятельности произошла вспышка туберкулеза среди учащихся, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Установлено, что с декабря 2022 года по октябрь 2023 года на бизнесмена работал кухонный работник без документов о прохождении медкомиссии. Выяснилось, что женщина трудилась на пищеблоке с диагнозом «туберкулез, гепатит».
«В результате, среди несовершеннолетних учащихся распространился туберкулез, диагноз подтвердился у 12 детей», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Более того, работнику тоже выдвинуто обвинение: использование заведомо подложного документа. Горожанка принесла поддельную медкнижку после трудоустройства.
Стоит отметить, суд также рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего медика. Регистратор флюорокабинета подозревается в подделке документов для кухонного работника школьной столовой.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в сентябре 2024 года этого же предпринимателя, который кормил дальнегорские школы, возбудили еще одно уголовное дело после проверки на пищеблоках. Юных приморцев кормили с грубыми нарушениями.