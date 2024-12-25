Турагент из Владивостока выжила в крушении самолета в Актау — новые медиа

Posted 25 декабря, 09:58
Published 25 декабря, 09:58
Modified 25 декабря, 10:00
Updated 25 декабря, 10:00
Девять россиян выжили после крушения самолета в казахстанском Актау, сообщает авиакомпания Azerbaijan Airlines. Всего спаслись 29 пассажиров рейса J2-8243 Баку-Грозный. 11 из них доставили в реанимацию областной больницы.
Одна из выживших в крушении самолета в Актау россиян — 34-летняя Кристина Евстигнеева, турагент из Владивостока, сообщают новые медиа. По данным телеграм-каналов, она возвращалась домой из Баку, где находилась по работе. Предположительно, 19 часов назад, в запрещенной социальной сети она опубликовала фотографию из аэропорта. Судя по интерьеру, это мог бы быть аэропорт Баку им. Гейдара Алиева.
Согласно информации новых медиа, сегодня ночью Евстигнеева прилетела в Баку из Внуково. Ее мать сообщила нашим коллегам из других СМИ, что Кристина находится в нейрохирургическом отделении больницы в шоковом состоянии.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварийной посадке авиалайнера в аэропорту Владивостока.