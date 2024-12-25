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Posted 25 декабря, 09:58

Published 25 декабря, 09:58

Modified 25 декабря, 10:00

Updated 25 декабря, 10:00

На борту потерпевшего крушение в Казахстане самолета была жительница Приморья

Турагент из Владивостока выжила в крушении самолета в Актау — новые медиа

25 декабря 2024, 09:58
Фото: 1MI.

На борту потерпевшего крушение в Казахстане самолета была жительница Приморья

Сюжет
Самолет
Самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в Казахстане. В новых медиа сообщают, что на борту была жительница Владивостока.

Девять россиян выжили после крушения самолета в казахстанском Актау, сообщает авиакомпания Azerbaijan Airlines. Всего спаслись 29 пассажиров рейса J2-8243 Баку-Грозный. 11 из них доставили в реанимацию областной больницы.

Одна из выживших в крушении самолета в Актау россиян — 34-летняя Кристина Евстигнеева, турагент из Владивостока, сообщают новые медиа. По данным телеграм-каналов, она возвращалась домой из Баку, где находилась по работе. Предположительно, 19 часов назад, в запрещенной социальной сети она опубликовала фотографию из аэропорта. Судя по интерьеру, это мог бы быть аэропорт Баку им. Гейдара Алиева.

Фото: Социальные сети

Согласно информации новых медиа, сегодня ночью Евстигнеева прилетела в Баку из Внуково. Ее мать сообщила нашим коллегам из других СМИ, что Кристина находится в нейрохирургическом отделении больницы в шоковом состоянии.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварийной посадке авиалайнера в аэропорту Владивостока.

Авиалайнер совершил аварийную посадку в темноте в аэропорту Владивостока
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