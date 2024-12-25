Турагент из Владивостока выжила в крушении самолета в Актау — новые медиа

Одна из выживших в крушении самолета в Актау россиян — 34-летняя Кристина Евстигнеева, турагент из Владивостока, сообщают новые медиа. По данным телеграм-каналов, она возвращалась домой из Баку, где находилась по работе. Предположительно, 19 часов назад, в запрещенной социальной сети она опубликовала фотографию из аэропорта. Судя по интерьеру, это мог бы быть аэропорт Баку им. Гейдара Алиева.