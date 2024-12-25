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Posted 25 декабря, 04:38

Published 25 декабря, 04:38

Modified 25 декабря, 04:40

Updated 25 декабря, 04:40

Лесной кот побил три десятка кур в пригороде Владивостока

Убийца залез в дом и перебил всех: житель Владивостока похоронил 30 своих воспитанниц

25 декабря 2024, 04:38
Фото: 1MI.

Лесной кот побил три десятка кур в пригороде Владивостока

Сюжет
Птица
Лесной кот уничтожил 30 кур в курятнике на Седанке во Владивостоке. Зверь забрался туда, когда хозяин этого совсем не ожидал.

Во Владивостоке, в районе Седанки, лесной кот пробрался в курятник местного жителя и уничтожил 30 кур. Инцидент произошел ночью, животное проникло в хозяйственную постройку, пока все спали.

«Подскажите, ночью к нам в курятник пробралось животное и выкосило весь курятник. Сейчас оно там. Посоветуйте, к каким службам обратиться для поимки», — пишет автор видео, опубликованного в соцсетях.

Местные жители предполагают, что это мог быть дальневосточный лесной кот — редкий хищник, занесенный в Красную книгу. Для его поимки рекомендуется обратиться в специализированные службы.

Видео: 25region_rf.

Инцидент вызвал бурное обсуждение среди пользователей сети, которые сочувствуют владельцу кур:

«Ужас какой… Сразу всех задрал. Сочувствую хозяину. Кусочек очень жалко»;

«Кто бы мог подумать, что такой зверь залезет в дом в городе», — пишут в сети.

Ранее «Восток-Медиа» писало о птицах, которые шокировали жительницу Приморья.

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