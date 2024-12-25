Убийца залез в дом и перебил всех: житель Владивостока похоронил 30 своих воспитанниц

Posted 25 декабря, 04:38
Published 25 декабря, 04:38
Modified 25 декабря, 04:40
Updated 25 декабря, 04:40
Во Владивостоке, в районе Седанки, лесной кот пробрался в курятник местного жителя и уничтожил 30 кур. Инцидент произошел ночью, животное проникло в хозяйственную постройку, пока все спали.
«Подскажите, ночью к нам в курятник пробралось животное и выкосило весь курятник. Сейчас оно там. Посоветуйте, к каким службам обратиться для поимки», — пишет автор видео, опубликованного в соцсетях.
Местные жители предполагают, что это мог быть дальневосточный лесной кот — редкий хищник, занесенный в Красную книгу. Для его поимки рекомендуется обратиться в специализированные службы.
Инцидент вызвал бурное обсуждение среди пользователей сети, которые сочувствуют владельцу кур:
«Ужас какой… Сразу всех задрал. Сочувствую хозяину. Кусочек очень жалко»;
«Кто бы мог подумать, что такой зверь залезет в дом в городе», — пишут в сети.
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