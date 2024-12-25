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Posted 25 декабря, 03:08

Published 25 декабря, 03:08

Modified 26 декабря, 01:34

Updated 26 декабря, 01:34

«Угроза судов вполне реальна»: приморцы засудят ДЭК за отключения света?

«Угроза судов вполне реальна»: приморцы засудят ДЭК за отключения света?

25 декабря 2024, 03:08
Фото: 1MI.
Сюжет
ДЭК
Постоянные перебои с электроснабжением в Надеждинском районе могут привести к волне исков против «Дальневосточной энергетической компании». Об этом «Восток Медиа» рассказали сами жители муниципалитета.

Три поселка в Надеждинском районе вновь остались без света. На этот раз пострадали поселки Кипарисово-1, Мирный и Соловей Ключ, а также ряд дачных участков. Часть жителей района провели без электричества больше суток.

Инцидент произошел 17 декабря — тогда уже было известно о том, что жители Надеждинского района готовят обращение на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Поводом для этого стали ноябрьские и декабрьские многочасовые отключения в Новом, Прохладном и других поселениях.

При этом жители района признают — проблема хроническая. В последние годы аварий становится лишь больше, несмотря на пресс-релизы ДРСК о ремонте и сетей и другой инфраструктуры в районе. Обращения и петиции в ДРСК и ДЭК ни к чему не приводят. Теперь люди готовы решать проблему радикально — в суде.

Фото: 1MI

Первыми о готовящихся исках к ДЭК сообщили новые медиа.

«Как отмечают юристы, угроза штрафов в отношении компании вполне реальна, но для этого потребителям необходимо действовать. В первую очередь — направлять жалобы в ресуроснабжающую организацию, прокуратуру, Росротребнадзор и ОМС. В случае с Надеждинским районом такие обращения уже неоднократно направлялись и к результату не приводили. Что уже является основанием для принятия соответствующего обращения судом», — пишет (телеграм-канал «Недебри. Brief».

Ранее сообщалось, что после отключений 17 декабря прокуратура внесла представление ДРСК, а ответственное должностное лицо вызвано в ведомство для возбуждения административного дела о нарушении нормативов обеспечения потребителей электричеством (ст. 7.23 КоАП РФ). По этой статье компании грозит до 50 тысяч рублей за первое нарушение, а при повторных нарушениях сумма штрафа вырастет вдвое.

Однако активисты настаивают, что разбираться не только с ДРСК, но и с ДЭК, поскольку именно с этой генерирующей компанией потребители подписывают договоры о поставках электроэнергии. Образец договора имеется в распоряжении редакции.

«Качество предоставляемой коммунальной услуги электроснабжения должно соответствовать требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Ресурсоснабжающая организация несет ответственность за качество предоставления услуги электроснабжения на границе раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и внутридомовых инженерных систем Потребителя», — сообщается в документе.
Фото: 1MI

Жители Надеждинского района полагают, что ДЭК не соблюдает условия договора. При этом существует мнение, что суд также может встать на сторону потребителей в этом конфликте.

«Еще пять лет назад судебная практика в таких случаях склонялась скорее в сторону поставщика — несмотря на то, что постоянные отключения действительно нарушают Правила предоставления коммунальных услуг №354, привлечь ресурсоснабжающую компанию по ст. 7.23 КоАП РФ было проблематично. Хотя нарушением считается отключение длительностью больше 24 часов, суды фиксировали как правонарушения лишь 72-часовые отключения. Однако речь не о разовых отключениях — 72 часа должно „накапать“ за полгода, что соответствует ситуации, сложившейся в большинстве поселений Надеждинского района», — поясняют авторы телеграм-канала «Эксперты Приморского края».

Стоит напомнить и о том, что этим летом Госдума серьезно ужесточила для энергетиков ответственность по ст. 7.23 КоАП РФ, а о проблеме электроснабжения на Дальнем Востоке все чаще говорят на федеральном уровне. По всей видимости, после очередного отключения на эту тему высказался член Совета Федерации от Хабаровского края Виктор Калашников. В соседнем регионе, напомним, основной ресурсоснабжающей организацией также является ДЭК.

«В итоге получаем такую картину: за неделю до Нового года жители Надеждинского района самоорганизовываются и договариваются с юристами о коллективном иске против ДЭК и ДРСК, о проблемах в районе узнают в АП, прокуратура перешла к конкретным действиям, а в Совфеде ставят вопрос ребром. Контроль над ситуацией энергетики, судя по всему, уже практически утратили», — резюмирует телеграм-канал «Недальний Восток».
#Новости#Общество#ДЭК#Владивосток#Суд#Госдума#Прокуратура#Надеждинский район#Коммунальные услуги#Приморский край#Электроснабжение#Жители
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