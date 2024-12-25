«Угроза судов вполне реальна»: приморцы засудят ДЭК за отключения света?

При этом жители района признают — проблема хроническая. В последние годы аварий становится лишь больше, несмотря на пресс-релизы ДРСК о ремонте и сетей и другой инфраструктуры в районе. Обращения и петиции в ДРСК и ДЭК ни к чему не приводят. Теперь люди готовы решать проблему радикально — в суде.