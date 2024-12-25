В ЕР отчитались о доставке 135 тысяч тонн помощи в зону СВО

Секретарь генерального совета партии Владимир Якушев вспомнил известную фразу Великой Отечественной войны: «Если надежный тыл, то фронт будет сильным!» Партия активно работает над тем, чтобы постоянно поддерживать бойцов СВО, которые на передовой отстаивают интересы нашей родины, а также обеспечивать фронтовикам надежный тыл. «Единая Россия» с февраля 2022 года непрерывно обеспечивает подразделения по всей линии фронта нужными техническими средствами и обмундированием. Якушев также упомянул, что партия участвовала в разработке и внедрении в производство российских моделей коптеров. Об этом пишет mkset.ru.