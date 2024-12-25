В ЕР отчитались о доставке 135 тысяч тонн помощи в зону СВО

Posted 25 декабря, 11:30
Published 25 декабря, 11:30
Modified 25 декабря, 11:35
Updated 25 декабря, 11:35
Секретарь генерального совета партии Владимир Якушев вспомнил известную фразу Великой Отечественной войны: «Если надежный тыл, то фронт будет сильным!» Партия активно работает над тем, чтобы постоянно поддерживать бойцов СВО, которые на передовой отстаивают интересы нашей родины, а также обеспечивать фронтовикам надежный тыл. «Единая Россия» с февраля 2022 года непрерывно обеспечивает подразделения по всей линии фронта нужными техническими средствами и обмундированием. Якушев также упомянул, что партия участвовала в разработке и внедрении в производство российских моделей коптеров. Об этом пишет mkset.ru.
Примечательно, что с момента объявления СВО партия поддерживает новые регионы. Так, партийная народная программа включает в себя ряд инициатив по восстановлению Донбасса и Новороссии.
По словам секретаря генсовета ЕР, в рамках осуществления гуманитарной миссии в новых и прифронтовых регионах туда доставляются грузы, а активисты партии выступают в роли волонтеров, помогая восстанавливать социальные объекты, развозя продовольствие по адресным запросам граждан, вовлекаясь в работу медиков.
Центр помощи партии функционирует и в Белгородской области. Помимо этого, волонтеры «Единой России» организуют подвоз гуманитарных грузов в освобожденные районы Харьковской области.
В августе партия учредила гуманитарный центр в Курской области. ЕР смогла обеспечить всем необходимым каждый из пунктов временного размещения жителей региона. В региональном штабе общественной поддержки населению выдаются продукты, рассказывается о всех предоставляемых мерах социальной поддержки — к такой возможности уже смогли обратиться более 40 тысяч человек.
Важнейшей задачей для партии по-прежнему выступает поддержка участников СВО. «Единая Россия» выступила инициатором создания свыше 130 федеральных законов, которые направлены на защиту прав бойцов и их семей. На декабрьском съезде откорректировали партийную народную программу, при этом было введено новое направление — «Поддержка участников СВО и членов их семей».
Глава государства поручил «Единой России» совершенствовать кадровые программы для бойцов спецоперации. Такая деятельность уже ведется на базе высшей партийной школы.
Как сообщает сайт ER.RU, приводя комментарий Якушева, в этом году партия провела специальный курс для бойцов, которые прошли процедуру предварительного голосования и выдвигались кандидатами от партии на выборах различного уровня.
«В 2024 году более 150 тонн гуманитарной помощи собрали единороссы из Приморского края. Мы сопровождали две гуманитарные миссии в Курск и Донбасс в августе и ноябре. Тогда мы отвозили свыше 35 тонн. Груз собирали при участии депутатов, членов и сторонников партии, молодёжного крыла „Единой России“, всех общественных организаций, военнослужащих, предпринимателей города и края. Собирали самое нужное: одежду, медикаменты, инструменты, высокотехнологичное оборудование, причем очень много адресных посылок — именно то, что просили у нас сами ребята.
Когда бойцы и мирные жители слышали, что груз проехал к ним 10 тысяч километров через всю страну и с адресными посылками, необходимыми вещами, воспринимали с уважением, подходили и уточняли: неужели из Владивостока приехали? Бойцы чувствуют, что ради них сограждане готовы ехать с другого конца света, уверен, это помогает поднять боевой дух ребят», — рассказал руководитель волонтёрского центра «Единой России» в Приморском крае, депутат думы Владивостока Артём Володин.