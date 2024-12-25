Весна в декабре: невероятная жара наведалась в Приморье

Posted 25 декабря, 05:53
Published 25 декабря, 05:53
Modified 25 декабря, 05:55
Updated 25 декабря, 05:55
На юге региона ощущается весеннее тепло, сообщают в новых медиа. В селе Майское в Ханкайском районе после полудня столбики термометров поднялись выше нуля. Кое-где уже показало +2 градуса по Цельсию, сообщает портал «Маглипогода».
Оттепель, судя по всему, порадует тех, кто устал от жутких морозов, которые одолевали Приморье в последнее время.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что резкое похолодание распространится по Приморскому краю после аномального потепления. Местным жителям лучше приготовиться к очередным «выкрутасам» погоды.