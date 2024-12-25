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Posted 25 декабря, 05:53

Published 25 декабря, 05:53

Modified 25 декабря, 05:55

Updated 25 декабря, 05:55

Плюсовые температуры нагрянули в Приморский край

Весна в декабре: невероятная жара наведалась в Приморье

25 декабря 2024, 05:53
Фото: 1MI.

Плюсовые температуры нагрянули в Приморский край

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Погода
Если в первой половине декабря жители Приморского края изнемогали от «адских» морозов, то ближе к Новому году обстановка кардинально поменялась. Но не надолго.

На юге региона ощущается весеннее тепло, сообщают в новых медиа. В селе Майское в Ханкайском районе после полудня столбики термометров поднялись выше нуля. Кое-где уже показало +2 градуса по Цельсию, сообщает портал «Маглипогода».

Оттепель, судя по всему, порадует тех, кто устал от жутких морозов, которые одолевали Приморье в последнее время.

Фото: maglipogoda_kanal

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что резкое похолодание распространится по Приморскому краю после аномального потепления. Местным жителям лучше приготовиться к очередным «выкрутасам» погоды.

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#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье#Оттепель#Аномальное потепление
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