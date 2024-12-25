«Я даже за это заплачу»: спасительную услугу перед Новым город оказывают в Приморье

Posted 25 декабря, 03:17
Published 25 декабря, 03:17
Modified 25 декабря, 03:19
Updated 25 декабря, 03:19
С приближением новогодних праздников гирлянда «Роса» стала популярным украшением для праздничного декора. Однако многие пользователи столкнулись с трудностями.
В сети активно обсуждают такие гирлянды — с мелкими огоньками на тонкой проволоке. Выглядят они весьма эффектно, но украсить ими дом будет на удивление сложно. Самый популярный способ — нарядить такими гирляндами ёлку. Обматывать ее для этого придется несколько часов.
«Намотать это чудо на елку — высший пилотаж. Бились долго, получилось красиво, но несколько раз уронили елку и чуть не порвали тонкий провод. Жена очень хотела, чтобы было красиво. Получилось, конечно, но какой ценой»;
«Увидела красивые фото елок с такими гирляндами, решила купить одну себе. Пока каждую веточку обматывала в проволоку, десять раз пожалела», — рассказали жители Приморья.
На одном из порталов объявлений уже появилось предложение о помощи с таким привередливым украшением. Девушка, представившаяся Евгенией, заявляет, что профессионально занимается украшением ёлок и работает с гирляндами «роса». За 4-5 часов своей работы она попросит 5 тысяч рублей. Этого времени вполне достаточно, чтобы «засветить» ёлку, как на фото.
Судя по всему, спрос на такие услуги и правда большой.
Ранее «Восток-Медиа» писало о невероятно дорогих новогодних украшениях, которые продают в приморских магазинах.