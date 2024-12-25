«Я даже за это заплачу»: спасительную услугу перед Новым город оказывают в Приморье

На одном из порталов объявлений уже появилось предложение о помощи с таким привередливым украшением. Девушка, представившаяся Евгенией, заявляет, что профессионально занимается украшением ёлок и работает с гирляндами «роса». За 4-5 часов своей работы она попросит 5 тысяч рублей. Этого времени вполне достаточно, чтобы «засветить» ёлку, как на фото.