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Posted 25 декабря, 03:17

Published 25 декабря, 03:17

Modified 25 декабря, 03:19

Updated 25 декабря, 03:19

«Я даже за это заплачу»: спасительную услугу перед Новым город оказывают в Приморье

«Я даже за это заплачу»: спасительную услугу перед Новым город оказывают в Приморье

25 декабря 2024, 03:17
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Новый год
Тем, кто слишком занят перед новогодними праздниками или уже устал от украшения своего дома, предлагают особые услуги — вашу елку нарядит другой человек. Такое объявление появилось во Владивостоке. Цена вопроса — 5 тысяч рублей.

С приближением новогодних праздников гирлянда «Роса» стала популярным украшением для праздничного декора. Однако многие пользователи столкнулись с трудностями.

В сети активно обсуждают такие гирлянды — с мелкими огоньками на тонкой проволоке. Выглядят они весьма эффектно, но украсить ими дом будет на удивление сложно. Самый популярный способ — нарядить такими гирляндами ёлку. Обматывать ее для этого придется несколько часов.

«Намотать это чудо на елку — высший пилотаж. Бились долго, получилось красиво, но несколько раз уронили елку и чуть не порвали тонкий провод. Жена очень хотела, чтобы было красиво. Получилось, конечно, но какой ценой»;
«Увидела красивые фото елок с такими гирляндами, решила купить одну себе. Пока каждую веточку обматывала в проволоку, десять раз пожалела», — рассказали жители Приморья.
Фото: vostokmedia.com

На одном из порталов объявлений уже появилось предложение о помощи с таким привередливым украшением. Девушка, представившаяся Евгенией, заявляет, что профессионально занимается украшением ёлок и работает с гирляндами «роса». За 4-5 часов своей работы она попросит 5 тысяч рублей. Этого времени вполне достаточно, чтобы «засветить» ёлку, как на фото.

Фото: farpost.ru

Судя по всему, спрос на такие услуги и правда большой.

Ранее «Восток-Медиа» писало о невероятно дорогих новогодних украшениях, которые продают в приморских магазинах.

Елка за 100 тысяч — не предел: пугающе дорогие украшения продают во Владивостоке
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#Новости#Общество#Новый год#Приморский край#Гирлянда#Приморье#Новогодние праздники
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