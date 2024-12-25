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Posted 25 декабря, 10:21

Published 25 декабря, 10:21

Modified 25 декабря, 10:23

Updated 25 декабря, 10:23

Гололед ожидают после похолодания в Приморье

Ждем гололед: все, что растаяло, замерзнет — морозы возвращаются в Приморье

25 декабря 2024, 10:21
Фото: 1MI.

Гололед ожидают после похолодания в Приморье

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Погода
Морозы ожидают в Приморье после резкого потепления. В большинстве районов края ожидается гололед.

26 декабря погода в Приморье будет определяться фронтальными разделами. В центральных районах ожидается небольшой, местами умеренный снег, а на дорогах — гололедица и снежный накат. Ветер будет северо-западный, умеренный до сильного, особенно на побережье. Температура воздуха ночью составит -7…-20°C, а днем -5…-15°C.

Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью и днем температура воздуха будет колебаться от -7 до -9°C, ветер северо-западный, сильный.

В Уссурийске также ожидается переменная облачность без осадков, температура ночью -10…-12°C, днем -8…-10°C.

В Находке переменная облачность, местами гололедица на дорогах. Температура воздуха ночью и днем составит -4…-6°C, ветер северо-западный, умеренный до сильного.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пробках из-за гололеда в Приморье.

«Дорога — гольный лед»: пробки из-за гололеда парализовали трассу в Приморье
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#Новости#Общество#Погода#Гололед#Приморский край
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