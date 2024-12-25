Ждем гололед: все, что растаяло, замерзнет — морозы возвращаются в Приморье

26 декабря погода в Приморье будет определяться фронтальными разделами. В центральных районах ожидается небольшой, местами умеренный снег, а на дорогах — гололедица и снежный накат. Ветер будет северо-западный, умеренный до сильного, особенно на побережье. Температура воздуха ночью составит -7…-20°C, а днем -5…-15°C.