Давали землю ветеранам и инвалидам, чтобы забрать себе: мошенники работали в Приморье

Posted 26 декабря, 05:34
Published 26 декабря, 05:34
Modified 26 декабря, 05:36
Updated 26 декабря, 05:36
Прокуратура Приморского края завершила проверку, выявив мошеннические схемы с земельными участками в Арсеньеве, которые осуществлялись с февраля 2020 года по 2024 год. Должностное лицо администрации города, действуя в коррупционном сговоре со своим супругом, обманом оформила земли на граждан, имеющих право на льготы — инвалидов и ветеранов труда, которые не намеревались владеть ими. После этого участки были переоформлены и использованы по усмотрению злоумышленников, что нанесло особо крупный ущерб городскому округу.
В результате прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Уже задержаны начальник отдела земельных отношений администрации Арсеньевского округа, ее бывший супруг и кадастровый инженер. Вопрос об избрании меры пресечения в данный момент решают.
Пресс-служба краевой прокуратуры сообщает, что ранее уволенная начальница правового управления Арсеньева незаконно переоформила муниципальную квартиру на сына. Прокуратура продолжает борьбу с коррупцией и защиту публичных интересов в регионе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о мошеннике из Приморья, который обманом получил от граждан более 40 миллионов рублей.