Давали землю ветеранам и инвалидам, чтобы забрать себе: мошенники работали в Приморье

Прокуратура Приморского края завершила проверку, выявив мошеннические схемы с земельными участками в Арсеньеве, которые осуществлялись с февраля 2020 года по 2024 год. Должностное лицо администрации города, действуя в коррупционном сговоре со своим супругом, обманом оформила земли на граждан, имеющих право на льготы — инвалидов и ветеранов труда, которые не намеревались владеть ими. После этого участки были переоформлены и использованы по усмотрению злоумышленников, что нанесло особо крупный ущерб городскому округу.