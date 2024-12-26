vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 05:34

Published 26 декабря, 05:34

Modified 26 декабря, 05:36

Updated 26 декабря, 05:36

Прокуратура Приморья вскрыла мошенничество с земельными участками в Арсеньеве

Давали землю ветеранам и инвалидам, чтобы забрать себе: мошенники работали в Приморье

26 декабря 2024, 05:34
Фото: 1MI.

Прокуратура Приморья вскрыла мошенничество с земельными участками в Арсеньеве

Сюжет
Инвалиды
Прокуратура Приморского края выявила мошеннические действия сотрудников администрации Арсеньева. Выяснилось, что они оформляли земли на льготников, а после переоформляли на себя.

Прокуратура Приморского края завершила проверку, выявив мошеннические схемы с земельными участками в Арсеньеве, которые осуществлялись с февраля 2020 года по 2024 год. Должностное лицо администрации города, действуя в коррупционном сговоре со своим супругом, обманом оформила земли на граждан, имеющих право на льготы — инвалидов и ветеранов труда, которые не намеревались владеть ими. После этого участки были переоформлены и использованы по усмотрению злоумышленников, что нанесло особо крупный ущерб городскому округу.

В результате прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Уже задержаны начальник отдела земельных отношений администрации Арсеньевского округа, ее бывший супруг и кадастровый инженер. Вопрос об избрании меры пресечения в данный момент решают.

Пресс-служба краевой прокуратуры сообщает, что ранее уволенная начальница правового управления Арсеньева незаконно переоформила муниципальную квартиру на сына. Прокуратура продолжает борьбу с коррупцией и защиту публичных интересов в регионе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мошеннике из Приморья, который обманом получил от граждан более 40 миллионов рублей.

Обворовывал годами: мошенник обманул людей на 42 миллиона в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Золотой унитаз, три машины и сотни тысяч нашли у горе-подрядчика в ПриморьеИностранка организовала контрабанду трепанга на 1 млн из ПриморьяВрал о своем имени и ограбил: мужчина жестоко обошелся с сожительницей в Приморье
#Новости#Общество#Инвалиды#Мошенничество#Уголовное дело#Арсеньев#Прокуратура#Земельные участки#Коррупция#Приморский край#Приморье#Происшествия#Злоумышленники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика