Детям готовили с тараканами: жуткую антисанитарию выявили в пекарне в Приморье

Posted 26 декабря, 10:31
Published 26 декабря, 10:31
Modified 26 декабря, 10:33
Updated 26 декабря, 10:33
В Черниговском районе Приморья прокуратура провела проверку пекарни, поставлявшей хлебобулочные изделия в школы и детские сады.
В ходе выездной проверки прокурор выявил серьезные нарушения санитарных норм: работники не имели санитарных книжек и официального трудоустройства, а продукцию изготавливали в неподходящих условиях.
Также было обнаружено сырье с истекшими сроками годности и наличие тараканов в холодильнике.
В результате все контракты с индивидуальным предпринимателем расторгли. Проверка продолжается, прокуратура примет дальнейшие меры реагирования.
Ранее «Восток-Медиа» писало о скандале с питанием в школьной столовой в Дальнегорске.