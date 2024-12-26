vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 10:31

Published 26 декабря, 10:31

Modified 26 декабря, 10:33

Updated 26 декабря, 10:33

Жуткую антисанитарию выявили в пекарне в Приморском крае

Детям готовили с тараканами: жуткую антисанитарию выявили в пекарне в Приморье

26 декабря 2024, 10:31
Фото: 1MI.

Жуткую антисанитарию выявили в пекарне в Приморском крае

Сюжет
Прокуратура
Жуткую антисанитарию выявили в пекарне, которая кормила хлебом несколько школ в Приморье. Продукты для детей хранили в холодильнике с тараканами.

В Черниговском районе Приморья прокуратура провела проверку пекарни, поставлявшей хлебобулочные изделия в школы и детские сады.

В ходе выездной проверки прокурор выявил серьезные нарушения санитарных норм: работники не имели санитарных книжек и официального трудоустройства, а продукцию изготавливали в неподходящих условиях.

Также было обнаружено сырье с истекшими сроками годности и наличие тараканов в холодильнике.

В результате все контракты с индивидуальным предпринимателем расторгли. Проверка продолжается, прокуратура примет дальнейшие меры реагирования.

Ранее «Восток-Медиа» писало о скандале с питанием в школьной столовой в Дальнегорске.

Туберкулез, гепатит и антисанитария: детали скандала с питанием в школах Дальнегорска
Узнать подробнее
Читайте также:
Давали землю ветеранам и инвалидам, чтобы забрать себе: мошенники работали в ПриморьеДобились справедливости после смерти близкого: прокуратура Приморья помогла семьеЖенщину оставили в заброшенном доме в Уссурийске — разбирается прокуратура Приморья
#Новости#Общество#Видео#Прокуратура#Детские сады#Антисанитария#Тараканы#Приморский край#Школы#Приморье#Происшествия#Контракты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика