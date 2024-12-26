Детям готовили с тараканами: жуткую антисанитарию выявили в пекарне в Приморье

Жуткую антисанитарию выявили в пекарне в Приморском крае

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Жуткую антисанитарию выявили в пекарне, которая кормила хлебом несколько школ в Приморье. Продукты для детей хранили в холодильнике с тараканами.