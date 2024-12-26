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Posted 26 декабря, 05:39

Published 26 декабря, 05:39

Modified 26 декабря, 05:42

Updated 26 декабря, 05:42

Дружба с Китаем крепнет: Приморье станет базой для международных мероприятий

Дружба с Китаем крепнет: Приморье станет базой для международных мероприятий

26 декабря 2024, 05:39
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
КНР
Между Приморским краем и КНР дружба крепчает с каждым годом. Олег Кожемяко поделился перспективами сотрудничества с азиатскими странами.

В региональном правительстве с инвестиционным посланием выступил губернатор Олег Кожемяко. Глава Приморья заявил, что в крае появится Министерство международных и внешнеэкономических связей. Основной целью данного ведомства станет укрепление сотрудничества с другими государствами.

Также Олег Кожемяко отметил, что расширение сети представительств Приморья в КНР станет отличным обстоятельством в развитии экономических и культурных связей с Поднебесной. Более того, Приморский край станет международной ареной для мероприятий, направленных на развитие взаимовыгодных отношений России с азиатскими странами.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморский мед набирает популярность на международном рынке и внутри региона.

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