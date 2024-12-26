Дружба с Китаем крепнет: Приморье станет базой для международных мероприятий

Также Олег Кожемяко отметил, что расширение сети представительств Приморья в КНР станет отличным обстоятельством в развитии экономических и культурных связей с Поднебесной. Более того, Приморский край станет международной ареной для мероприятий, направленных на развитие взаимовыгодных отношений России с азиатскими странами.