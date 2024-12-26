Дружба с Китаем крепнет: Приморье станет базой для международных мероприятий

Posted 26 декабря, 05:39
Published 26 декабря, 05:39
Modified 26 декабря, 05:42
Updated 26 декабря, 05:42
В региональном правительстве с инвестиционным посланием выступил губернатор Олег Кожемяко. Глава Приморья заявил, что в крае появится Министерство международных и внешнеэкономических связей. Основной целью данного ведомства станет укрепление сотрудничества с другими государствами.
Также Олег Кожемяко отметил, что расширение сети представительств Приморья в КНР станет отличным обстоятельством в развитии экономических и культурных связей с Поднебесной. Более того, Приморский край станет международной ареной для мероприятий, направленных на развитие взаимовыгодных отношений России с азиатскими странами.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморский мед набирает популярность на международном рынке и внутри региона.