Госдума полностью переходит на российские автомобили: от Lada до Aurus

Председатель комиссии по регламенту Виктор Пинский поделился личным опытом использования Lada Aura, отметив её просторность и уверенное поведение на дороге. По его словам, несмотря на санкционное давление, качество российских автомобилей существенно улучшилось. Он также выразил надежду, что этому примеру последуют органы исполнительной власти всех уровней. Share Rewrite