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Posted 26 декабря, 08:11

Published 26 декабря, 08:11

Modified 26 декабря, 08:13

Updated 26 декабря, 08:13

Госдума полностью переходит на российские автомобили: от Lada до Aurus

Госдума полностью переходит на российские автомобили: от Lada до Aurus

26 декабря 2024, 08:11
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Госдума
В автопарке Госдумы происходит плановая замена иностранных автомобилей на отечественные. Первые лица уже пересели на Aurus Senat, а председатели комитетов получат Lada Aura.

Государственная Дума последовательно реализует решение о переходе на отечественные автомобили, принятое председателем и Советом Госдумы в прошлом году. Замена происходит постепенно, по мере окончания срока службы иномарок. Депутатский корпус уже активно использует служебные Lada Vesta.

Первые заместители председателя Госдумы Александр Жуков и Иван Мельников теперь передвигаются на престижных Aurus Senat. Аналогичные автомобили предназначены для руководителей фракций и вице-спикеров, в то время как председатели комитетов и комиссий получат Lada Aura.

Председатель комиссии по регламенту Виктор Пинский поделился личным опытом использования Lada Aura, отметив её просторность и уверенное поведение на дороге. По его словам, несмотря на санкционное давление, качество российских автомобилей существенно улучшилось. Он также выразил надежду, что этому примеру последуют органы исполнительной власти всех уровней. Share Rewrite

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