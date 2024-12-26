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Posted 26 декабря, 11:30

Published 26 декабря, 11:30

Modified 27 декабря, 15:00

Updated 27 декабря, 15:00

Какой у вас тип старения и как сохранить молодость лица — советы косметологов

Какой у вас тип старения и как сохранить молодость лица — советы косметологов

26 декабря 2024, 11:30
Фото: Изображение Midjourney. Какой у вас тип старения и как сохранить молодость лица — советы косметологов
Существует несколько типов старения. Каждый из них имеет определенные признаки, и в соответствии с этим подбираются процедуры и средства по коррекции возрастных изменений. Как узнать свой тип старения и можно ли предотвратить процессы деформации?

Усталый тип старения

Усталый тип старения, по мнению косметологов, наиболее распространен среди россиян. Обладатели этого морфотипа уже в 30–35 лет начинают замечать, что по утрам лицо выглядит молодо и свежо, но к вечеру на нем появляются признаки усталости.

Особенности усталого морфотипа:

  • мешки под глазами;
  • практически отсутствует одутловатость и отечность;
  • кожа на лице тонкая и сухая;
  • цвет лица — тусклый;
  • носогубные складки четко выражены;
  • овал лица не размыт;
  • возможны пигментные пятна;
  • кончики губ и уголки глаз несколько опущены.

Чаще всего такой морфотип наблюдается у девушек с овальным либо ромбовидным лицом. Примеры — Сара Джессика Паркер, певица Валерия, Моника Белуччи.

Что делать

Усталый тип старения, по словам косметологов, лучше всего подлежит коррекции. Кожа у женщин с данным морфотипом отлично реагирует на уходовые процедуры. Но уход за лицом должен быть регулярным, и желательно заниматься этим с молодых лет.

Чтобы предотвратить возрастные изменения, косметологи рекомендуют регулярно использовать увлажняющие кремы с содержанием антиоксидантов и витаминов, сыворотки-«энерджайзеры». Ежедневный уход должен включать массаж лица с применением масок, кремов, сывороток, скрабов с каолином.

«Одними из самых эффективных косметологических процедур в этом случае являются биоревитализация с гиалуроновой кислотой, аминокислотами и пептидами для увлажнения и поддержания активности клеток кожи и RF-лифтинг. Также в чек-лист процедур можно включить ботулинотерапию, чтобы вернуть мышцам их прежнее положение; фототерапию BBL для коррекции пигментации и инъекции гидроксиапатита кальция для стимуляции выработки коллагена», - советует врач-косметолог Анна Лене.
Усталый тип старения, по словам косметологов, лучше всего подлежит коррекции
Усталый тип старения, по словам косметологов, лучше всего подлежит коррекции. Фото: Сара Джессика Паркер/ Кадр из фильма «И просто так»

Мелкоморщинистый тип старения

Такой тип старения считается самым благородным — при нем черты лица даже с возрастом не расплываются и лицо держит форму. Зато морщинки появляются гораздо раньше, чем у обладательниц других морфотипов.

Особенности мелкоморщинистого морфотипа:

  • сухая кожа лица, области шеи и кистей рук;
  • четкий овал лица;
  • ранние мимические морщинки;
  • пигментация, купероз.

Мелкоморщинистый морфотип характерен для миниатюрных, худощавых и хрупких женщин с сухой и тонкой кожей. Примеры: Шэрон Стоун, Рената Литвинова, Одри Хепберн, Сигурни Уивер.

Что делать

Одна из особенностей этого морфотипа — повышенная чувствительность к ультрафиолету. Поэтому в первую очередь косметологи советуют беречь кожу от воздействия солнечных лучей, меньше загорать на солнце. Чтобы не провоцировать развитие кисетных морщин, стоит отказаться от курения и соблюдать питьевой режим.

Из-за повышенной сухости кожи акцент в домашнем уходе стоит сделать на интенсивном питании и увлажнении. Рекомендуется использовать средства с содержанием антиоксидантов и натуральных масел, с церамидами и натрия гиалуронатом.

«Косметологические процедуры очень хорошо „ложатся“ на представительниц мелкоморщинистого типа старения. Они в первую очередь должны работать с качеством и эластичностью кожи. Назначенные курсы мезотерапии и биоревитализации, инъекционное заполнение мелких морщин сразу дают антиэйдж-эффект. Как и химические пилинги, лазерное и фотоомоложение, ультразвуковая подтяжка и RF-лифтинг», - объясняет главврач клиники эстетической медицины GMTClinic Марина Голубева.
Косметологические процедуры очень хорошо «ложатся» на представительниц мелкоморщинистого типа старения
Косметологические процедуры очень хорошо «ложатся» на представительниц мелкоморщинистого типа старения. Фото: Сигурни Уивер/ Кадр из фильма «Потерянные цветы Элис Харт»

Деформационный тип старения

Для деформационного типа старения характерен избыток подкожно-жирового слоя. Когда с возрастом эти слои начинают смещаться, лицо оплывает книзу. При этом мелких морщинок практически не бывает.

Особенности деформационного морфотипа;

  • отсутствие мелких продольных и поперечных морщинок;
  • мешки под глазами;
  • нависшие веки;
  • брыли;
  • появление второго подбородка;
  • одутловатость лица;
  • складки на шее;
  • носогубные складки хорошо выражены.

Деформационный морфотип наблюдается у славянок и женщин с арабским типом лица, часто склонным к полноте, с круглым либо квадратным лицом, с жирной либо комбинированной кожей. Интересно, что любой тип старения может стать деформационным, если набрать лишний вес. Примеры: Ирина Муравьева, Алла Пугачева, Катрин Денев, Бриджит Бардо.

Что делать

В первую очередь косметологи советуют обладательницам деформационного морфотипа контролировать свой вес. Чем больше вес, тем больше будет выраженность возрастных изменений.

Рекомендуются антикуперозные косметические средства и косметика, повышающая тургор кожи. Но домашний уход в случае с данным типом старения не дает высокого результата: чтобы овал лица «не потек», потребуются аппаратные косметологические процедуры.

«В работе с такими пациентами лучше всего себя зарекомендовали аппаратные методики омоложения, которые работают в первую очередь на уменьшение объема подкожно-жировой клетчатки: ультразвуковой лифтинг, плазмотерапия, инъекции пептидов, мезотерапия, нитевой лифтинг», - советует пластический хирург Георгий Чемянов.
В первую очередь косметологи советуют обладательницам деформационного морфотипа контролировать свой вес
В первую очередь косметологи советуют обладательницам деформационного морфотипа контролировать свой вес. Фото: Катрин Денев/ Кадр из фильма «Первая леди»

Мускульный тип старения

Обладательницы мускульного типа старения сохраняют молодость дольше всех. Однако в пожилом возрасте лицо у них обильно покрывается мелкими морщинками, хотя овал лица не оплывает.

Особенности мускульного морфотипа:

  • частая пигментация;
  • морщинки на веках;
  • четкие носогубные складки.

Чаще всего мускульный тип старения характерен для женщин с развитыми мускулами кожи лица, и встречается у жительниц Японии, Монголии, Средней Азии. Примеры: Сальма Хайек, Деми Мур, Пенелопа Круз, Брук Шилдс.

Что делать

Обладательницы мускульного типа старения сильно подвержены пигментации. Поэтому им обязательно нужно защищать кожу от воздействия ультрафиолета, использовать косметические средства с отбеливающим эффектом и выравнивающие тон кожи. Многие азиатские бренды уходовой косметики ориентированы на женщин с данным морфотипом, поэтому рекомендуется обратить внимание на японскую либо корейскую уходовую косметику.

Возрастные изменения почти не поддаются коррекции, а некоторые косметологические процедуры при мускульном морфотипе и вовсе могут навредить. Неплохой эффект показывают мезотерапия, плазмолифтинг, миорелаксанты, инъекции ботулотоксина.

Обладательницы мускульного типа старения сильно подвержены пигментации
Обладательницы мускульного типа старения сильно подвержены пигментации. Фото: Брук Шилдс/ Кадр из фильма «Мать невесты»

Смешанный (комбинированный) тип старения

Классификация по видам старения — довольно условная. Чаще всего встречается смешанный тип, проявляющийся комбинацией нескольких морфотипов:

«Если же вы у себя нашли признаки двух и более типов старения, то у вас комбинированный вариант. Какой бы ни был морфотип, сбалансированное питание, здоровый сон и физические нагрузки — лучший путь к омоложению», — рассказывает в беседе с iz.ru косметолог, врач-дерматовенеролог Наталья Корплякова.

Примеры комбинации мелкоморщинистого и деформационного типа старения — Моника Белуччи, Мерил Стрип, Кэмерон Диаз.

В случае комбинированного типа при выборе профилактических мер следует ориентироваться на преобладающие признаки того или иного типа старения.

Чаще всего встречается смешанный тип старения, проявляющийся комбинацией нескольких морфотипов
Чаще всего встречается смешанный тип старения, проявляющийся комбинацией нескольких морфотипов. Фото: Мерил Стрип/ Кадр из фильма «Пусть говорят»
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