Какой у вас тип старения и как сохранить молодость лица — советы косметологов

Усталый тип старения Мелкоморщинистый тип старения Деформационный тип старения Мускульный тип старения Смешанный (комбинированный) тип старения

Существует несколько типов старения. Каждый из них имеет определенные признаки, и в соответствии с этим подбираются процедуры и средства по коррекции возрастных изменений. Как узнать свой тип старения и можно ли предотвратить процессы деформации?

Усталый тип старения Усталый тип старения, по мнению косметологов, наиболее распространен среди россиян. Обладатели этого морфотипа уже в 30–35 лет начинают замечать, что по утрам лицо выглядит молодо и свежо, но к вечеру на нем появляются признаки усталости. Особенности усталого морфотипа: мешки под глазами;

практически отсутствует одутловатость и отечность;

кожа на лице тонкая и сухая;

цвет лица — тусклый;

носогубные складки четко выражены;

овал лица не размыт;

возможны пигментные пятна;

кончики губ и уголки глаз несколько опущены. Чаще всего такой морфотип наблюдается у девушек с овальным либо ромбовидным лицом. Примеры — Сара Джессика Паркер, певица Валерия, Моника Белуччи. Что делать Усталый тип старения, по словам косметологов, лучше всего подлежит коррекции. Кожа у женщин с данным морфотипом отлично реагирует на уходовые процедуры. Но уход за лицом должен быть регулярным, и желательно заниматься этим с молодых лет. Чтобы предотвратить возрастные изменения, косметологи рекомендуют регулярно использовать увлажняющие кремы с содержанием антиоксидантов и витаминов, сыворотки-«энерджайзеры». Ежедневный уход должен включать массаж лица с применением масок, кремов, сывороток, скрабов с каолином. «Одними из самых эффективных косметологических процедур в этом случае являются биоревитализация с гиалуроновой кислотой, аминокислотами и пептидами для увлажнения и поддержания активности клеток кожи и RF-лифтинг. Также в чек-лист процедур можно включить ботулинотерапию, чтобы вернуть мышцам их прежнее положение; фототерапию BBL для коррекции пигментации и инъекции гидроксиапатита кальция для стимуляции выработки коллагена», - советует врач-косметолог Анна Лене. Усталый тип старения, по словам косметологов, лучше всего подлежит коррекции . Фото: Сара Джессика Паркер/ Кадр из фильма «И просто так» Мелкоморщинистый тип старения Такой тип старения считается самым благородным — при нем черты лица даже с возрастом не расплываются и лицо держит форму. Зато морщинки появляются гораздо раньше, чем у обладательниц других морфотипов. Особенности мелкоморщинистого морфотипа: сухая кожа лица, области шеи и кистей рук;

четкий овал лица;

ранние мимические морщинки;

пигментация, купероз. Мелкоморщинистый морфотип характерен для миниатюрных, худощавых и хрупких женщин с сухой и тонкой кожей. Примеры: Шэрон Стоун, Рената Литвинова, Одри Хепберн, Сигурни Уивер. Что делать Одна из особенностей этого морфотипа — повышенная чувствительность к ультрафиолету. Поэтому в первую очередь косметологи советуют беречь кожу от воздействия солнечных лучей, меньше загорать на солнце. Чтобы не провоцировать развитие кисетных морщин, стоит отказаться от курения и соблюдать питьевой режим. Из-за повышенной сухости кожи акцент в домашнем уходе стоит сделать на интенсивном питании и увлажнении. Рекомендуется использовать средства с содержанием антиоксидантов и натуральных масел, с церамидами и натрия гиалуронатом. «Косметологические процедуры очень хорошо „ложатся“ на представительниц мелкоморщинистого типа старения. Они в первую очередь должны работать с качеством и эластичностью кожи. Назначенные курсы мезотерапии и биоревитализации, инъекционное заполнение мелких морщин сразу дают антиэйдж-эффект. Как и химические пилинги, лазерное и фотоомоложение, ультразвуковая подтяжка и RF-лифтинг», - объясняет главврач клиники эстетической медицины GMTClinic Марина Голубева. Косметологические процедуры очень хорошо «ложатся» на представительниц мелкоморщинистого типа старения . Фото: Сигурни Уивер/ Кадр из фильма «Потерянные цветы Элис Харт» Деформационный тип старения Для деформационного типа старения характерен избыток подкожно-жирового слоя. Когда с возрастом эти слои начинают смещаться, лицо оплывает книзу. При этом мелких морщинок практически не бывает. Особенности деформационного морфотипа; отсутствие мелких продольных и поперечных морщинок;

мешки под глазами;

нависшие веки;

брыли;

появление второго подбородка;

одутловатость лица;

складки на шее;

носогубные складки хорошо выражены. Деформационный морфотип наблюдается у славянок и женщин с арабским типом лица, часто склонным к полноте, с круглым либо квадратным лицом, с жирной либо комбинированной кожей. Интересно, что любой тип старения может стать деформационным, если набрать лишний вес. Примеры: Ирина Муравьева, Алла Пугачева, Катрин Денев, Бриджит Бардо. Что делать В первую очередь косметологи советуют обладательницам деформационного морфотипа контролировать свой вес. Чем больше вес, тем больше будет выраженность возрастных изменений. Рекомендуются антикуперозные косметические средства и косметика, повышающая тургор кожи. Но домашний уход в случае с данным типом старения не дает высокого результата: чтобы овал лица «не потек», потребуются аппаратные косметологические процедуры. «В работе с такими пациентами лучше всего себя зарекомендовали аппаратные методики омоложения, которые работают в первую очередь на уменьшение объема подкожно-жировой клетчатки: ультразвуковой лифтинг, плазмотерапия, инъекции пептидов, мезотерапия, нитевой лифтинг», - советует пластический хирург Георгий Чемянов. В первую очередь косметологи советуют обладательницам деформационного морфотипа контролировать свой вес . Фото: Катрин Денев/ Кадр из фильма «Первая леди» Мускульный тип старения Обладательницы мускульного типа старения сохраняют молодость дольше всех. Однако в пожилом возрасте лицо у них обильно покрывается мелкими морщинками, хотя овал лица не оплывает. Особенности мускульного морфотипа: частая пигментация;

морщинки на веках;

четкие носогубные складки. Чаще всего мускульный тип старения характерен для женщин с развитыми мускулами кожи лица, и встречается у жительниц Японии, Монголии, Средней Азии. Примеры: Сальма Хайек, Деми Мур, Пенелопа Круз, Брук Шилдс. Что делать Обладательницы мускульного типа старения сильно подвержены пигментации. Поэтому им обязательно нужно защищать кожу от воздействия ультрафиолета, использовать косметические средства с отбеливающим эффектом и выравнивающие тон кожи. Многие азиатские бренды уходовой косметики ориентированы на женщин с данным морфотипом, поэтому рекомендуется обратить внимание на японскую либо корейскую уходовую косметику. Возрастные изменения почти не поддаются коррекции, а некоторые косметологические процедуры при мускульном морфотипе и вовсе могут навредить. Неплохой эффект показывают мезотерапия, плазмолифтинг, миорелаксанты, инъекции ботулотоксина. Обладательницы мускульного типа старения сильно подвержены пигментации . Фото: Брук Шилдс/ Кадр из фильма «Мать невесты» Смешанный (комбинированный) тип старения Классификация по видам старения — довольно условная. Чаще всего встречается смешанный тип, проявляющийся комбинацией нескольких морфотипов: «Если же вы у себя нашли признаки двух и более типов старения, то у вас комбинированный вариант. Какой бы ни был морфотип, сбалансированное питание, здоровый сон и физические нагрузки — лучший путь к омоложению», — рассказывает в беседе с iz.ru косметолог, врач-дерматовенеролог Наталья Корплякова. Примеры комбинации мелкоморщинистого и деформационного типа старения — Моника Белуччи, Мерил Стрип, Кэмерон Диаз. В случае комбинированного типа при выборе профилактических мер следует ориентироваться на преобладающие признаки того или иного типа старения. Чаще всего встречается смешанный тип старения, проявляющийся комбинацией нескольких морфотипов . Фото: Мерил Стрип/ Кадр из фильма «Пусть говорят» Читайте также: Минутный тест на деменцию: простая задачка оценит состояние мозга любого приморца В Приморье врачи назвали «смертельную» дозу мандаринов в новогоднюю ночь Ошеломительные суммы: сколько жители Приморья тратят на новогодние наряды?