Канул в Лету: грузовик рухнул с горы во Владивостоке — видео

В краевой столице в микрорайоне Патрокл случилось одиночное дорожное происшествие. Водитель грузовика парковался около дома на Архангельской и, по данным из новых медиа, перепутал педали газа и тормоза, неожиданно покинул стоянку. Машина свалилась на газон, затем, перескочил через ограждение и упал в овраг, сообщили в социальных сетях.