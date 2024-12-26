Канул в Лету: грузовик рухнул с горы во Владивостоке — видео

Posted 26 декабря, 06:42
Published 26 декабря, 06:42
Modified 26 декабря, 06:44
Updated 26 декабря, 06:44
В краевой столице в микрорайоне Патрокл случилось одиночное дорожное происшествие. Водитель грузовика парковался около дома на Архангельской и, по данным из новых медиа, перепутал педали газа и тормоза, неожиданно покинул стоянку. Машина свалилась на газон, затем, перескочил через ограждение и упал в овраг, сообщили в социальных сетях.
Также в местных телеграм-каналах уверили, что автомобилист не пострадал в результате инцидента.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что щегол на «Мерседесе» спровоцировал аварию, которая превратила машины в самое что ни на есть «месиво».