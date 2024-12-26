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Posted 26 декабря, 06:42

Published 26 декабря, 06:42

Modified 26 декабря, 06:44

Updated 26 декабря, 06:44

Автомобиль слетел с косогора в Приморском крае

Канул в Лету: грузовик рухнул с горы во Владивостоке — видео

26 декабря 2024, 06:42
Фото: patroklinfo.

Автомобиль слетел с косогора в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Во Владивостоке горе-водитель учудил одиночное ДТП. Из-за рассеянности грузовое авто очутилось ниже, чем планировал рулевой.

В краевой столице в микрорайоне Патрокл случилось одиночное дорожное происшествие. Водитель грузовика парковался около дома на Архангельской и, по данным из новых медиа, перепутал педали газа и тормоза, неожиданно покинул стоянку. Машина свалилась на газон, затем, перескочил через ограждение и упал в овраг, сообщили в социальных сетях.

Также в местных телеграм-каналах уверили, что автомобилист не пострадал в результате инцидента.

Видео: patroklinfo.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что щегол на «Мерседесе» спровоцировал аварию, которая превратила машины в самое что ни на есть «месиво».

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