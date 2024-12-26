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Posted 26 декабря, 11:03

Published 26 декабря, 11:03

Modified 26 декабря, 11:03

Updated 26 декабря, 11:03

Картина дня в Приморье: послание губернатора, жуткие морозы и кто задрал собак

Картина дня в Приморье: послание губернатора, жуткие морозы и кто задрал собак

26 декабря 2024, 11:03
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные новости четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Губернатор подвел итоги года в Приморье

В рамках инвестпослания губернатор Приморья подвел итоги года и рассказал о работе в важных направлениях. Глава региона обратил внимание на отключения света в Надеждинском районе. Олег Кожемяко намерен решить данную проблему в 2025 году.

Также Олег Николаевич отметил, что в Приморском крае малый и средний бизнес демонстрирует уверенный рост, количество зарегистрированных субъектов достигло 90 000. Центр поддержки «Мой Бизнес» оказал помощь более, чем 5 000 предпринимателей, что способствует созданию новых рабочих мест в регионе.

Олег Кожемяко подведет итоги 2024 года в прямом эфире — где посмотреть?
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Обратился к Минэнерго: Олег Кожемяко об отключениях света в Надеждинском районе
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Олег Кожемяко: «Приморье — лидер ДФО по развитию бизнеса»
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Трескучие морозы вернутся в Приморье на праздниках

Совсем скоро приморцы начнут праздновать главный праздник, — Новый год. Какая синоптическая обстановка сложится в конце декабря?

Суровые морозы, снег и противный ветер ждут Приморье на Новый год
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Кто задрал собак, выясняют в Приморье

В селе Андреевка в Приморье нашли след, который может принадлежать леопарду. Специалисты выясняют, кто нападал на собак в поселках Хасанского округа.

Собак сожрали не тигры: причины нападений на домашних животных выясняют в Приморье
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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