Картина дня в Приморье: послание губернатора, жуткие морозы и кто задрал собак

Posted 26 декабря, 11:03
Published 26 декабря, 11:03
Modified 26 декабря, 11:03
Updated 26 декабря, 11:03
Губернатор подвел итоги года в Приморье
В рамках инвестпослания губернатор Приморья подвел итоги года и рассказал о работе в важных направлениях. Глава региона обратил внимание на отключения света в Надеждинском районе. Олег Кожемяко намерен решить данную проблему в 2025 году.
Также Олег Николаевич отметил, что в Приморском крае малый и средний бизнес демонстрирует уверенный рост, количество зарегистрированных субъектов достигло 90 000. Центр поддержки «Мой Бизнес» оказал помощь более, чем 5 000 предпринимателей, что способствует созданию новых рабочих мест в регионе.
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