Лакомый кусочек для туристов: миллионы путешественников выбирают Приморье

Отдыхающие выбирают приморские красоты не просто так. Край славится чудесным пляжным досугом в Хасанском округе, Находке и Партизанском районе. Экологически чистые территории в Чугуевском Лесозаводском, Дальнереченском округах привлекают туристов не меньше, чем золотистый песок. В Кировском районе процветает оздоровительный отдых. А дальневосточная столица и Уссурийск интересуют ценителей искусства и культуры. Горнолыжная база в Арсеньеве тоже мало кого оставляет равнодушным.