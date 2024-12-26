Лакомый кусочек для туристов: миллионы путешественников выбирают Приморье

Posted 26 декабря, 04:07
Published 26 декабря, 04:07
Modified 26 декабря, 04:09
Updated 26 декабря, 04:09
По словам главы региона, край становится привлекательной локацией для путешественников не только из России, но и из других стран. В текущем году Приморье посетило более 3 600 000 туристов, 517 000 — граждане иностранных государств.
Отдыхающие выбирают приморские красоты не просто так. Край славится чудесным пляжным досугом в Хасанском округе, Находке и Партизанском районе. Экологически чистые территории в Чугуевском Лесозаводском, Дальнереченском округах привлекают туристов не меньше, чем золотистый песок. В Кировском районе процветает оздоровительный отдых. А дальневосточная столица и Уссурийск интересуют ценителей искусства и культуры. Горнолыжная база в Арсеньеве тоже мало кого оставляет равнодушным.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в 2024 году Владивосток принял в 3,5 раза больше гостей, чем в прошлом году.