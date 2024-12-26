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Posted 26 декабря, 04:07

Published 26 декабря, 04:07

Modified 26 декабря, 04:09

Updated 26 декабря, 04:09

Туризм активно развивается в Приморском крае

Лакомый кусочек для туристов: миллионы путешественников выбирают Приморье

26 декабря 2024, 04:07
Фото: vostokmedia.com.

Туризм активно развивается в Приморском крае

Сюжет
Туризм
В ходе выступления с инвестиционным посланием губернатор Приморья Олег Кожемяко затронул важную тему, — туризм.

По словам главы региона, край становится привлекательной локацией для путешественников не только из России, но и из других стран. В текущем году Приморье посетило более 3 600 000 туристов, 517 000 — граждане иностранных государств.

Отдыхающие выбирают приморские красоты не просто так. Край славится чудесным пляжным досугом в Хасанском округе, Находке и Партизанском районе. Экологически чистые территории в Чугуевском Лесозаводском, Дальнереченском округах привлекают туристов не меньше, чем золотистый песок. В Кировском районе процветает оздоровительный отдых. А дальневосточная столица и Уссурийск интересуют ценителей искусства и культуры. Горнолыжная база в Арсеньеве тоже мало кого оставляет равнодушным.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в 2024 году Владивосток принял в 3,5 раза больше гостей, чем в прошлом году.

Туристический бум: спрос на путешествия в Приморье вырос в 2024 году
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