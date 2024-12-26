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Posted 26 декабря, 00:49

Published 26 декабря, 00:49

Modified 26 декабря, 00:51

Updated 26 декабря, 00:51

Жуткие морозы ударят по Приморскому краю в ближайшее время

Леденящий душу декабрь: зимние испытания возвращаются в Приморье

26 декабря 2024, 00:49
Фото: Изображение Midjourney.

Жуткие морозы ударят по Приморскому краю в ближайшее время

Сюжет
Погода
Недолго Приморский край был во власти оттепели. Вот-вот безжалостный холод окутает регион.

Сегодня, 26 декабря, снегопад продолжается в центральных районах региона, сообщает «Примгидромет». Также в крае прогнозируется похолодание. Дневные температуры будут колебаться от -6 до -14 °C.

Ближайшей ночью непогода покинет Приморье, но морозы начнут усиливаться. Температура воздуха упадет до -35 °C. Днем столбики термометров покажут значения на 1 — 4 градуса ниже, чем сегодня. Также во многих районах задует сильный противный ветер.

Во Владивостоке осадков не предвидится, но северо-западный ветер продолжит влиять на погодную обстановку. Ночью температура понизится до -15 °C, а утром воздух успеет прогреться до -7 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что плюсовые температуры покинули Приморский край. Декабрьские морозы возвращаются в регион.

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