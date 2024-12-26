Леденящий душу декабрь: зимние испытания возвращаются в Приморье

Ближайшей ночью непогода покинет Приморье, но морозы начнут усиливаться. Температура воздуха упадет до -35 °C. Днем столбики термометров покажут значения на 1 — 4 градуса ниже, чем сегодня. Также во многих районах задует сильный противный ветер.