Леденящий душу декабрь: зимние испытания возвращаются в Приморье

Posted 26 декабря, 00:49
Published 26 декабря, 00:49
Modified 26 декабря, 00:51
Updated 26 декабря, 00:51
Сегодня, 26 декабря, снегопад продолжается в центральных районах региона, сообщает «Примгидромет». Также в крае прогнозируется похолодание. Дневные температуры будут колебаться от -6 до -14 °C.
Ближайшей ночью непогода покинет Приморье, но морозы начнут усиливаться. Температура воздуха упадет до -35 °C. Днем столбики термометров покажут значения на 1 — 4 градуса ниже, чем сегодня. Также во многих районах задует сильный противный ветер.
Во Владивостоке осадков не предвидится, но северо-западный ветер продолжит влиять на погодную обстановку. Ночью температура понизится до -15 °C, а утром воздух успеет прогреться до -7 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что плюсовые температуры покинули Приморский край. Декабрьские морозы возвращаются в регион.