«Лютый массовый замес»: чудовищное ДТП произошло в Приморье

В районе Кипарисово случилось жесткое дорожное происшествие. В результате аварии от Toyota Crown практически ничего не осталось, сообщают очевидцы. Более того, еще один автомобиль опрокинулся и лежит колесами кверху в кювете. К слову, судя по кадрам, столкновение было действительно страшным, так как грузовик тоже стоит изувеченный на аварийках.