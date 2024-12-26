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Posted 26 декабря, 06:55

Published 26 декабря, 06:55

Modified 26 декабря, 06:57

Updated 26 декабря, 06:57

Автомобили уничтожило в массовой аварии в Приморском крае

«Лютый массовый замес»: чудовищное ДТП произошло в Приморье

26 декабря 2024, 06:55
Фото: 1MI.

Автомобили уничтожило в массовой аварии в Приморском крае

Сюжет
Авария
На камеру очевидца попали страшные последствия страшного инцидента. Дорога усыпана фрагментами авто, а от машин остались изувеченные груды железа.

В районе Кипарисово случилось жесткое дорожное происшествие. В результате аварии от Toyota Crown практически ничего не осталось, сообщают очевидцы. Более того, еще один автомобиль опрокинулся и лежит колесами кверху в кювете. К слову, судя по кадрам, столкновение было действительно страшным, так как грузовик тоже стоит изувеченный на аварийках.

На место инцидента прибыли специальные службы. Подробности ДТП выясняются.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что грузовик свалился с горы в краевой столице. Большегруз парковался и какой-то момент перепутал педали газа и тормоза. Итог: перевернутое авто между косогором и опорной стеной.

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