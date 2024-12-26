«Лютый массовый замес»: чудовищное ДТП произошло в Приморье

Posted 26 декабря, 06:55
Published 26 декабря, 06:55
Modified 26 декабря, 06:57
Updated 26 декабря, 06:57
В районе Кипарисово случилось жесткое дорожное происшествие. В результате аварии от Toyota Crown практически ничего не осталось, сообщают очевидцы. Более того, еще один автомобиль опрокинулся и лежит колесами кверху в кювете. К слову, судя по кадрам, столкновение было действительно страшным, так как грузовик тоже стоит изувеченный на аварийках.
На место инцидента прибыли специальные службы. Подробности ДТП выясняются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что грузовик свалился с горы в краевой столице. Большегруз парковался и какой-то момент перепутал педали газа и тормоза. Итог: перевернутое авто между косогором и опорной стеной.