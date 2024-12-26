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Posted 26 декабря, 04:30

Published 26 декабря, 04:30

Modified 26 декабря, 04:32

Updated 26 декабря, 04:32

Приморский мед набирает популярность на международной арене

Международный рынок распробовал: о развитии пчеловодства высказался Олег Кожемяко

26 декабря 2024, 04:30
Фото: Изображение Midjourney.

Приморский мед набирает популярность на международной арене

Сюжет
Приморский мёд
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал об успехах агентства по развитию пчеловодства, которые были достигнуты в 2024 году.

Во время выступления с инвестиционным посланием Олег Кожемяко уделил особое внимание приморскому меду. В 2024 году в регионе начало работать агентство по развитию пчеловодства. Перед специалистами стоит непростая задача — увеличить объемы производства «жидкого золота».

Продажи уникального товара процветают не только внутри страны, но и на международном рынке. Более того, эксперты планируют организовать поставку меда в образовательные учреждения края.

В уходящем году из региона экспортировано 1 800 тонн меда. Спрос на натуральный продукт растет, поэтому перед агентством стоит стратегически важная цель — развивать «сладкое» направление.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморских пасек появятся паспорта в ближайшем будущем.

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