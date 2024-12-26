Международный рынок распробовал: о развитии пчеловодства высказался Олег Кожемяко

Posted 26 декабря, 04:30
Published 26 декабря, 04:30
Modified 26 декабря, 04:32
Updated 26 декабря, 04:32
Во время выступления с инвестиционным посланием Олег Кожемяко уделил особое внимание приморскому меду. В 2024 году в регионе начало работать агентство по развитию пчеловодства. Перед специалистами стоит непростая задача — увеличить объемы производства «жидкого золота».
Продажи уникального товара процветают не только внутри страны, но и на международном рынке. Более того, эксперты планируют организовать поставку меда в образовательные учреждения края.
В уходящем году из региона экспортировано 1 800 тонн меда. Спрос на натуральный продукт растет, поэтому перед агентством стоит стратегически важная цель — развивать «сладкое» направление.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморских пасек появятся паспорта в ближайшем будущем.