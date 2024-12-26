Международный рынок распробовал: о развитии пчеловодства высказался Олег Кожемяко

Во время выступления с инвестиционным посланием Олег Кожемяко уделил особое внимание приморскому меду. В 2024 году в регионе начало работать агентство по развитию пчеловодства. Перед специалистами стоит непростая задача — увеличить объемы производства «жидкого золота».