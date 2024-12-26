Модульбанк помогает селлерам оптимизировать визуальный контент на маркетплейсах

Отметим, что A/B-тестирование можно проводить бесплатно. Например, у Google есть сервис для тестирования изображений Google Optimize. Модульбанк предлагает российским продавцам на маркетплейсах бесплатный доступ к A/B-тестированию. Сервис «А/Б-тесты» позволяет тестировать заглавные фотографии для карточек товаров и выбирать лучшие варианты. Эта функция доступна в рамках рекламных кампаний. Результаты будут точными и прозрачными, а пользователи смогут отслеживать их по заданной фразе. Помимо этого, они смогут задавать период тестирования, который им требуется.