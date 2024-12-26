Модульбанк помогает селлерам оптимизировать визуальный контент на маркетплейсах

Posted 26 декабря, 12:32
Published 26 декабря, 12:32
Modified 26 декабря, 12:32
Updated 26 декабря, 12:32
Визуальный контент является мощным инструментом продвижения продукции, и успешные продавцы прекрасно об этом знают. Качественные изображения помогают выделить товары среди конкурентов и увеличить продажи. Профессиональные фотографии создают положительное впечатление о продукте и вызывают доверие не только к самому продукту, но и к продавцу, пишет newsnn.ru.
На современном рынке представлено множество инструментов для создания качественного визуального контента: графические и видеоредакторы (Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro), сервисы для обработки RAW-фотографий (Adobe Lightroom, Capture One), инструменты для создания инфографики (Infogram, Piktochart), фотостоки (Shutterstock, iStock) и платформы для веб-дизайнеров (Figma, Zeplin).
Современные интернет-маркетологи активно используют метод A/B-тестирования изображений при выборе обложек для социальных сетей, фотографий для интернет-магазинов и рекламных кампаний. Новые технологии и аналитические инструменты позволяют постоянно совершенствовать этот инструмент.
Отметим, что A/B-тестирование можно проводить бесплатно. Например, у Google есть сервис для тестирования изображений Google Optimize. Модульбанк предлагает российским продавцам на маркетплейсах бесплатный доступ к A/B-тестированию. Сервис «А/Б-тесты» позволяет тестировать заглавные фотографии для карточек товаров и выбирать лучшие варианты. Эта функция доступна в рамках рекламных кампаний. Результаты будут точными и прозрачными, а пользователи смогут отслеживать их по заданной фразе. Помимо этого, они смогут задавать период тестирования, который им требуется.
Хотя метод A/B-тестирования был разработан ещё в начале прошлого века, широко применяться он стал только в конце 1990-х годов.