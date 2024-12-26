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Posted 26 декабря, 03:37

Published 26 декабря, 03:37

Modified 26 декабря, 03:39

Updated 26 декабря, 03:39

Выяснились новые подробности смертельного пожара в Приморском крае

Новые детали смерти двоих детей: названа возможная причина пожара в Приморье

26 декабря 2024, 03:37
Фото: prosecutor_pk.

Выяснились новые подробности смертельного пожара в Приморском крае

Сюжет
Дети
В Артеме произошло жуткое происшествие, — пламя погубило двух юных приморцев. Подробностями возгорания поделилась прокуратура.

В Артеме пожар унес жизни двоих детей. Отца погибших успели спасти, мужчину госпитализировали в медучреждение. Региональная прокуратура взяла на контроль трагический инцидент.

Трагедия в Приморье: двое детей погибли в пожаре
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По данным надзорного ведомства, в частном доме на Достоевского проживал мужчина с 16-летней дочерью и 10-летним сыном. Пожар, вспыхнувший в жилище, стал роковым для юных горожан. Главу семейства с множественными ожогами доставили в больницу.

По факту данного происшествия возбудили уголовное дело: причинение смерти по неосторожности.

«Возможной причиной пожара могло стать замыкание проводки или световых приборов: достоверно это предстоит выяснить эксперту», — подчеркнули в прокуратуре.

Жители региона высказались о случившемся.

«Как же жаль деток. Страшное представить, что чувствует сейчас их отец»;
«Надеюсь, хотя бы папа выкарабкается. Здоровья и сил ему»;
«Пережить смерть детей — самое страшное для родителя. Соболезнования. Очень жаль детишек».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Дальнереченске погиб мужчина во время пожара в частном секторе. Тело приморца нашли в ходе тушения огня.

Погиб в огне у себя дома: трагический пожар унес жизнь мужчины в Приморье
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