Новые детали смерти двоих детей: названа возможная причина пожара в Приморье

По данным надзорного ведомства, в частном доме на Достоевского проживал мужчина с 16-летней дочерью и 10-летним сыном. Пожар, вспыхнувший в жилище, стал роковым для юных горожан. Главу семейства с множественными ожогами доставили в больницу.