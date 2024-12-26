Новые детали смерти двоих детей: названа возможная причина пожара в Приморье

Posted 26 декабря, 03:37
Published 26 декабря, 03:37
Modified 26 декабря, 03:39
Updated 26 декабря, 03:39
В Артеме пожар унес жизни двоих детей. Отца погибших успели спасти, мужчину госпитализировали в медучреждение. Региональная прокуратура взяла на контроль трагический инцидент.
По данным надзорного ведомства, в частном доме на Достоевского проживал мужчина с 16-летней дочерью и 10-летним сыном. Пожар, вспыхнувший в жилище, стал роковым для юных горожан. Главу семейства с множественными ожогами доставили в больницу.
По факту данного происшествия возбудили уголовное дело: причинение смерти по неосторожности.
«Возможной причиной пожара могло стать замыкание проводки или световых приборов: достоверно это предстоит выяснить эксперту», — подчеркнули в прокуратуре.
Жители региона высказались о случившемся.
«Как же жаль деток. Страшное представить, что чувствует сейчас их отец»;
«Надеюсь, хотя бы папа выкарабкается. Здоровья и сил ему»;
«Пережить смерть детей — самое страшное для родителя. Соболезнования. Очень жаль детишек».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Дальнереченске погиб мужчина во время пожара в частном секторе. Тело приморца нашли в ходе тушения огня.