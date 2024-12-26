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Posted 26 декабря, 03:52

Published 26 декабря, 03:52

Modified 26 декабря, 03:54

Updated 26 декабря, 03:54

Обратился к Минэнерго: Олег Кожемяко об отключениях света в Надеждинском районе

Обратился к Минэнерго: Олег Кожемяко об отключениях света в Надеждинском районе

26 декабря 2024, 03:52
Фото: 1MI.
Сюжет
Надеждинский район
Глава Приморского края обратил внимание на отключения света в Надеждинском районе. Олег Кожемяко намерен решить данную проблему в 2025 году.

Олег Кожемяко поручил региональному Минэнерго заняться разработкой мер для стабилизации подачи электричества в Надеждинском районе.

Глава края заявил, что необходимо наладить энергоснабжение в данном муниципалитете. Работы по восстановлению регулярной подачи коммунальной услуги планируется начать во втором полугодии 2025 года.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Надеждинского района страдают из-за отключений света. Жители трех населенных пунктов столкнулись с «хронической» проблемой

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#Новости#Общество#Владивосток#Олег Кожемяко#Надеждинский район#Коммунальные услуги#Приморский край#Энергоснабжение#Жители
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