Обратился к Минэнерго: Олег Кожемяко об отключениях света в Надеждинском районе

Posted 26 декабря, 03:52
Published 26 декабря, 03:52
Modified 26 декабря, 03:54
Updated 26 декабря, 03:54
Олег Кожемяко поручил региональному Минэнерго заняться разработкой мер для стабилизации подачи электричества в Надеждинском районе.
Глава края заявил, что необходимо наладить энергоснабжение в данном муниципалитете. Работы по восстановлению регулярной подачи коммунальной услуги планируется начать во втором полугодии 2025 года.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Надеждинского района страдают из-за отключений света. Жители трех населенных пунктов столкнулись с «хронической» проблемой